Bordeaux s'offre Lens et un grand bol d'air

Bordeaux (5-3-2) : Costil - Sabaly, Kwateng, Baysse, Benito, Poundjé (Zerkane, 85e) - Adli (Sissokho, 75e), Lacoux (Seri, 85e), Basic - De Préville (Oudin, 75e), Hwang (Mara, 66e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



Lens (3-4-1-2) : Leca - Gradit, Badé, Medina (Jean, 60e) - Clauss, Doucouré (Mauricio, 80e), Fofana, Boura (Traoré, 67e) - Kakuta (Pereira, 80e) - Banza (Kalimuendo, 60e), Ganago. Entraîneur : Franck Haise.

Oh, qu'elle fait du bien celle-là pour Bordeaux !Deux semaines après avoir tapé Rennes au Matmut Atlantique, les Marine et Blanc s'y sont offert un autre candidat à l'Europe, Lens, reparti de Gironde avec trois buts dans les valises (3-0).Dominés en première période et proches de céder sur cet enroulé de Fofana juste à côté (5) ou ce duel remporté par Costil devant Ganago (23), les hommes de Jean-Louis Gasset ont ouvert le score contre le cours de jeu. Ce, par l'intermédiaire de leur buteur maison Hwang Ui-Jo, auteur de son douzième pion de la saison sur un péno consécutif à une main de Clauss. Et pas loin de doubler la mise dans la foulée, d'un tir du gauche qui a filé juste à côté (36).Barragistes en cas d'égalisation lensoise, les Girondins auraient pu se mettre à l'abri dès le début de la deuxième période. Mais De Préville a trop croisé (48), Hwang a loupé le cadre de la tête (59), De Préville a complètement dévissé face à Leca (62), Adli a buté sur lui (63) et Basic a loupé le cadre de quelques centimètres, de loin puis de la tête (70, 73). Un coup à le regretter ? Non, car Costil a montré les poings sur cette reprise de Fofana (61) et ce missile de Kalimuendo (72), et que Sabaly a réalisé un Super G dans la défense artésienne, achevé par un pointard des familles. Mieux : à peine entré, Zerkane a triplé la mise en contre d'un plat du pied plein de sang-froidToma Basic pouvait donc lâcher quelques larmes, même si les Girondins ne sont pas sauvés. Battus pour le troisième fois de suite, les Sang et Or sont eux quasi-condamnés à battre Monaco lors de la dernière journée pour accrocher l'Europe. Bon courage...