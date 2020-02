Best of des buts amateurs (+ le petit pont) du week-end !

Comme chaque lundi, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Hérouville Futsal (vs Futsal Paulista : 13-1) - D2 Futsal

2/ US Auzances (vs Vallières US : 8-0) - Senior Departemental 2 (Nouvelle-Aquitaine)

3/ Cauderan AGJA (vs Bassin Arcachon FC : 1-4) - Coupe District U15 (Nouvelle-Aquitaine)

5/ Merignac SA (vs Toulouse FC : 1-0) - Coupe Gambardella

La marche à suivre pour cela ?



1) Télécharge l'app gratuite Rematch en cliquant ici.

2) Capture les highlights des matchs

3) Propose tes meilleures vidéos depuis l'app

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée pour la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants Alerte vraie feinte de frappe : l’attaquant s’emmène le ballon avec la semelle avant de fusiller le portier adverse. Au basket, on dirait qu’il lui a cassé les chevilles.Coup-franc à 25 mètres… Le frappeur de l’US Auzances prend sesà deux mains et enroule délicieusement le ballon dans la lucarne droite du gardien. «Un peu de douceur au milieu de toutes ces frappes de brutes. Le jeune attaquant de Cauderan s’amuse dans la surface de réparation arcachonnaise avec ce somptueux petit pont sur le défenseur adverse, complètement à la ramasse. Digne des plus grands.On en revient à notre match initial. Le gardien d’Hérouville, stoppant sans forcer son talent un tir adverse ne se pose pas de question, dégage au pied… et ça fait mouche. Le long ballon termine sa course dans les filets adverses. Sans gardien certes, mais toujours une ligne de plus à rajouter à son CV. Ederson, prends-en de la graine !Une statue pour ce défenseur de Mérignac s’il vous plaît ! Alors que son équipe est en route pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella, il réalise un double sauvetage incroyable dans les derniers instants de la partie pour valider la qualification. Et sans les mains cette fois, M. Suárez.Toutes nos félicitations à eux pour ces buts et actions en folie. Et à la semaine prochaine, avec vous à leur place, qui sait ?