Bamba Dieng et l'OM : tout reste à écrire

Entre ses adorateurs, chez qui il suscite toujours autant d’espoirs, et les autres, en minorité, qui ne comprennent pas ou plus cet enthousiasme à son égard, Bamba Dieng divise les supporters de l’OM. Les mois qui viennent s’annoncent décisifs dans la carrière du champion d’Afrique 2022...

« Peut-être que dans cette ville un peu populaire, un peu pauvre, on aime ces outsiders qui grandissent avec le club, avec les supporters. »

Belle histoire ou belle plus-value ?

Par Mourad Aerts, à Marseille

Lors de sa dernière titularisation en Coupe de France contre Hyères, Bamba Dieng a couru, glissé, raté une énorme occasion, puis enfin marqué. Bref, du Bamba Dieng dans le texte : à boire et à manger, pas mal à croquer et une digestion incertaine pour les supporters. Faut-il s'enthousiasmer du but marqué ou regretter le déchet, récurrent, sur les autres occasions ?Nicolas, supporter marseillais et Bamba-enthousiaste, sait déjà ce qu’il retient de ce match :Puis à 35 ans, dont plus de 20 passés autour du boulevard Michelet, Nicolas connaît la valeur d’une belle histoire potentielle dans ce club :Le potentiel du joueur et de la belle histoire qu’il constitue est indéniable. C’est la confirmation qui se fait attendre... L’été désastreux qu’il a vécu a tout retardé d’au moins six mois. Est-il coupable de ces atermoiements estivaux ? Au club, personne n’hésitait alors à expliquer en « off » qu’il ne travaillait pas assez à l’entraînement ou ne voulait pas prolonger. En « on » , le discours était un peu affiné par Longoria début septembre :Comme souvent, la vérité se situe entre le « on » , le « off » et les déclarations de Cédric Bakambu sur le sujet ("Il ne veut pas partir, donc on va lui mettre la pression."Cédric Bakambu, Zack en roue libre, novembre 2022). Toujours est-il que l’attaquant sénégalais est finalement resté dans l’effectif marseillais et a désormais un « on » (il travaille bien à l’entraînement) et un « off » (prolongation de contrat en bonne voie) positifs.Pourtant revenu en bonne forme physique, Dieng joue toujours très peu, au grand dam de sa fan base. Il faut dire que le titulaire du poste est son ancienne idole de jeunesse, un certain Alexis Sánchez. Le Chilien est un rouage essentiel du jeu de l’équipe, lorsque le Sénégalais reste une option supplémentaire à disposition quand il faut faire mal dans la profondeur. Comme sous Sampaoli... Il est temps pour l’ancien pensionnaire de Diambars d’étoffer son jeu, de devenir utile à l’équipe, même lorsqu'il n’y a aucune profondeur dans la rencontre., expliquait lundi dernier Igor Tudor en conférence de presse.À bientôt 23 ans, bien installé dans l’équipe première, débarrassé de ses soucis hors terrain, il est l’heure pour lui d’abandonner le costume d’espoir...