Auxerre se reprend face à Bastia

AJ Auxerre (4-3-3) : Léon - Georgen, Jubal, Pellenard, Bernard - Touré, Autret, Coeff - Hein (Arcus, 90e), Charbonnier, Perrin (Sinayoko, 67e). Entraîneur : Jean-Marc Furlan.



SC Baastia (4-3-3) : Vincensini - Palun, Guidi, Bocognano, Quemper (Kaïboué, 81e) - Vincent, Ducrocq, Salles-Lamonge (Ben Saada, 81e) - Talal (Robic, 67e), Santelli (Schur, 59e), Saadi (Le Cardinal, 81e). Entraîneur : Régis Brouard.

L'AJA s'accroche au wagon de tête. Une semaine après l'humiliation subie au Stadium , Auxerre a repris du poil de la bête ce lundi en s'imposant face à Bastia à l'Abbé-Deschamps (1-0). Mis en difficulté par des Bastiais relégables, mais incapables de cadrer une frappe en 45 minutes, les hommes de Jean-Marc Furlan ont sorti la tête de l'eau à la demi-heure de jeu. Sur un corner frappé par Gauthier Hein, Alexandre Coeff a dévié le ballon et Birama Touré n'a pas manqué sa reprise de volée pleine lunette pour débloquer le scoreLes deux équipes ont en revanche empilé les erreurs techniques au retour des vestiaires et les occasions ont été moins nombreuses. Si Bastia a fini fort dans le dernier quart d'heure, les hommes de Régis Brouard repartent une nouvelle fois bredouilles en Corse. La situation devient de plus en plus critique pour les promus, 19avec seulement deux petites victoires depuis le début de la saison. Tout en haut, l'AJA suit le rythme du Havre et Ajaccio, et revient à quatre points de Sochaux.Mais il y a encore du boulot pour panser la plaie.