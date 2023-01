Aurélien Tchouaméni présente ses excuses au Real Madrid

Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho.? — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) January 19, 2023

Après ses excuses suite à son penalty manqué en finale du Mondial, ce sont déjà ses deuxièmes en un mois.Ce jeudi soir, le Real Madrid jouait son huitième de finale de Coupe du Roi à Villarreal et que ce fut dur. Mené au score (2-0), lesont changé la donne lors du deuxième acte et obtenu leur qualification pour les quarts (2-3) . Une rencontre à laquelle Aurélien Tchouaméni… n’a pas pris part. L’international français, actuellement blessé, a en effet préféré s’absenter, et aller à Paris afin d'assister à la rencontre de NBA entre les Detroit Pistons et les Chicago Bulls. Ce qui a rendu furieux les supporters de l’équipe de Carlo Ancelotti. Et le milieu de terrain de 22 ans a donc dû demander pardon.admet l’ancien monégasque dans un communiqué.Rater un match du Real Madrid pour voir jouer Killian Hayes : on a du mal à comprendre.