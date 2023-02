Toulouse et Reims sereins, Lorient s’en sort aux tirs au but

Si Toulouse, Reims et le Paris FC n'ont pas tremblé pour se défaire respectivement d'Ajaccio, des Herbiers et de Chamalières, Grenoble n'a pas brillé à Plabennec, et Lorient a eu besoin de la main ferme de Vito Mannone pour revenir indemne de Bastia. Enfin, le RC Grasse est passé proche de l'exploit contre Rodez, mais les tirs au but sont souvent cruels.

Buts : Aboukhlal (66e) et Ratão (69e) pour le Téfécé

Trois minutes montre en main. C’est le temps qu’il aura fallu aux Toulousains, l’heure de jeu passée, pour assurer leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Présent dans la zone de vérité, Zakaria Aboukhlal est idéalement placé pour reprendre un centre fort de Thijs Dallinga, et ainsi marquer son sixième pion de la saison. Quelques instants plus tard, à la sortie d’un cafouillage dans la surface ajaccienne, Warren Kamanzi décale idéalement Rafael Ratão, pour le but du break. Rideau !

Buts : Sainati (64e) le SCB // I. Koné (64e) pour les Merlus

Dans une rencontre assez terne, légèrement dominée aux points par les Corses, qui ont trouvé la barre par Van den Kerkhof en première période, Lorient profite d’une passe en retrait mollassonne du même VDK, mal jugée par Sainati, et exploitée par Ibrahima Koné. Après la sortie au large de son portier Zacharie Boucher, Bastia recolle par l’ancien de la maison merlu, Joris Sainati, à la retombée d’un ballon mal dégagé sur corner. Mais la séance de tirs au but est fatale aux hommes de Régis Brouard, qui voient Vito Mannone détourner la frappe de Djoco sur la barre, puis celle de Kaiboue s’envoler dans le ciel de Furiani.

Buts : Balogun (37e SP), Flips (64e) et Adeline (87e) pour le SDR

Le Stade de Reims de Will Still est invincible depuis fort fort longtemps, et Les Herbiers l’ont appris à leurs dépens ce samedi soir. Grâce à son jeu de corps, Folarin Balogun obtient un penalty qu’il transforme lui-même, à contre-pied. Malgré un sursaut d’orgueil des Vendéens en début de seconde période, une inspiration lobée d’Alexis Flips met définitivement les Champenois à l’abri, avant le dernier pion de Martin Adeline.

Grasse 0-0 (4-5 TAB) Rodez

Copieusement secoué par Grasse, qui a tapé par trois fois le poteau de Sébastien Cibois et globalement fait le jeu, Rodez a fait taire le stade de la Paoute au terme d’une longue séance de tirs au but. Rémy Boissier n’est autre que le libérateur des Ruthénois, qui s’en sortent ainsi sur un fil dans les Alpes-Maritimes, après avoir surpris Monaco.

Plabennec 0-1 Grenoble

But : Sbai (11e) pour le GF38

Dans le folklore champêtre du complexe sportif de Kervéguen, Grenoble a fait preuve d’efficacité pour franchir l’obstacle Plabennec. Sur une de ses rares situations, le GF38 a fait la différence par l’entremise d’Amine Sbai. Une frappe topée, avec l’aide du rebond, pour mettre fin aux espoirs des Bretons, qui auront attaqué, mais de manière bien trop désordonnée.

Chamalières 0-4 Paris FC

Buts : Caddy (30e), Lopez (42e), Guilavogui (70e) et Dabila (73e) pour le PFC

À Clermont, le Paris FC a pris soin de ne jamais trembler. S’il passe à côté de l’ouverture du score au quart d’heure de jeu, lorsque Florent Hanin vendange dans la jambe de Vincent Fournier, la partie bascule sur une passe en profondeur de Paul Lasne, sur une contre-attaque éclair. Quentin Odin, le remplaçant de Fournier à la coupe de cheveux très particulière, ne peut rien faire devant Warren Caddy, servi par Morgan Guilavogui, dans l’axe. Avant la pause, Julien Lopez aggrave la marque pour les Franciliens, profitant d’une grosse faute de main d’Odin, pour son baptême du feu. En seconde période, Chamalières monopolise le cuir et l’initiative, sans parvenir à refaire son retard. Le suspense prend totalement fin sur un nouveau contre d’école, finalisé par Guilavogui, puis sur une tête de Kouadio Dabila.