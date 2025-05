Top 50 : les meilleurs dribbleurs du championnat de France (20-11)

Si les dribbles de Gaël Kakuta lui avaient permis de faire carrière, ce dernier serait actuellement meneur de jeu au Real Madrid. Malheureusement, le football demande un peu plus que des petits ponts de la semelle, et l’international congolais s’est retrouvé à piger en Chine, en Iran ou en deuxième division turque. Mais là n’est pas la question. Ici, on parle de dribble. Et dans ce registre, Kakuta nous a proposé du beau. Joueur de futsal sur grand terrain, le bonhomme a entamé le festival à Dijon, où on l’aura vu glisser un petit pont en talonnade à André-Pierre Gignac, enchaîné à Amiens en formant un improbable duo avec Serge Gakpé, et a conclu l’ensemble à Lens, le club de son enfance, aux côtés de Seko Fofana, autre terreur du milieu.

Le favori d’Eden Hazard

L’aventure aurait même pu être grandiose, quelques années auparavant, alors que Chelsea le piquait aux Lensois quand Kakuta n’était encore qu’un gamin du centre de formation. Le Nordiste mettait la misère à John Terry aux entraînements et répétait ses gammes avec Florent Malouda ou Nicolas Anelka. Dans le podcast ObiOnePodcast de Mikel John Obi, Eden Hazard disait même ceci : « L’un des seuls joueurs qui me faisait dire “wow !”, c’était Gaël Kakuta. Si l’on parle de talent, Gaël Kakuta est le numéro un, et de loin. » Mais encore une fois, le talent et les dribbles ne font pas une carrière.