Top 50 : les meilleurs dribbleurs du championnat de France (30-21)

Encore un Manceau, encore un Lillois. Gervais Yao Kouassi de son nom civil, Gervinho de son alias dribbleur. La tête composée d’une calvitie et de locks subtilement recouvertes par un énorme bandana, et les jambes crachant des dribbles fous, l’un des meilleurs joueurs africains de notre époque a assurément sa place ici. Toujours percutant dans le un-contre-un, Gervinho pouvait même se permettre de laisser un mètre d’avance à son adversaire, avant de déclencher sa course et de l’éliminer. D’abord au Mans avec qui il se fait les dents, l’Ivoirien a ensuite tout explosé à Lille, où son trio complété par Eden Hazard et Moussa Sow a offert au LOSC un titre de champion implacable. Comble de l’histoire, Gervinho n’est resté que deux saisons dans le Nord – on aurait pourtant dit beaucoup plus – et aura disputé l’énorme bilan de 115 matchs. Gervinho da Costa do Marfim.

<iframe loading="lazy" title="Gervinho Is The Fastest Player In The World || 2019 ||" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/P5rmWXxAQOQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>