Top 50 : les meilleurs dribbleurs du championnat de France (40-31)

Surnommé « La panthère noire » en France et « Domingo » au Mali (rien à voir avec le tube d’Amadou et Mariam), Salif Keïta a surtout été adoubé par le Roi Pelé. En 1971, au sortir d’une rencontre amicale ayant opposé son Santos à une entente Saint-Étienne-Marseille à Colombes, le Brésilien déclare : « Le jeune Noir est un technicien prodigieux. » Bien vu, Roi. Cette saison-là, sa quatrième des cinq qu’il passera dans le Forez, le Malien inscrit 42 buts, dont quatre quadruplés. Pas mal, mais pas suffisant pour être sacré meilleur buteur de Division 1, la faute au Marseillais Josip Skoblar et ses 44 pions. En tout, Keïta inscrira 142 buts en 188 matchs pour Sainté, avant de partir, brouillé, pour l’OM, où il ajoutera 12 réalisations à sa feuille de stats. Grâce à un sens du but inné, bien sûr, mais aussi une qualité de dribble hors du commun.

Le père de Cheick Diabaté

À ce sujet, la légende décédée en 2023 déclarait dans nos colonnes (en 2016) « Certains disent qu’il faut être égoïste pour être un dribbleur hors pair, mais je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Il ne faut dribbler que lorsqu’il le faut. J’ai souvent joué en pointe, mais aussi en retrait, comme deuxième avant-centre. Lorsque j’étais marqué, j’étais toujours marqué individuellement. J’étais toujours plus à l’aise lorsque j’étais plus rapide que mon adversaire direct, donc je testais d’abord sa vitesse sur ma première ou deuxième touche de balle. Si je voyais qu’il était plus rapide, je restais en pointe et jouais sur ma détente ou sur un jeu en déviations par exemple. Quand je savais que j’étais plus rapide, j’emmenais mon défenseur loin de son but, puis je le prenais de vitesse. Au Mali, je vivais dans un quartier où on avait un terrain de 35 mètres sur 25. Il y avait au moins 20 arbres. Chaque fois que tu dribblais un joueur, tu devais dribbler un arbre. Tout le monde connaît ça à Bamako. Beaucoup de jeunes de mon quartier qui se sont entraînés là-bas ont fini internationaux. C’étaient de très bons techniciens. »

Si son palmarès compte des titres en pagaille – trois championnats de France, deux Coupes de France, trois Coupes du Mali, une Coupe du Portugal et un Ballon d’or africain – son plus bel accomplissement restera la création du centre de formation qui porte son nom et qui offrira au monde Cheick Diabaté.