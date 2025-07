Combien le PSG pourrait-il gagner en cas de victoire à la Coupe du monde des clubs ?

Un sacré pactole.

Ce n’est un secret pour personne : la Coupe du monde des clubs va rapporter gros à ceux qui auront disputé le tournoi. Et en particulier aux équipes qui se seront faufilé jusque dans les derniers tours, à commencer par le PSG et Chelsea, adversaire ce dimanche soir en finale. Un match à gros enjeux sur le terrain financier donc. « Nous avons généré plus de 2 milliards de dollars de recettes avec cette compétition. Nous avons gagné en moyenne 33 millions de dollars par match. Il n’y a aucune autre compétition au monde qui s’en approche », se gargarisait Gianni Infantino ce samedi.

Plus de 100 millions dans les poches du PSG ?

Une manne financière qui va être en partie redistribuée aux clubs. En accédant à la finale, le PSG s’est déjà assuré un minimum de revenus légèrement supérieur à 75 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 8,5 millions supplémentaires en cas de victoire face aux Blues. Un montant calculé sur la base d’un montant fixe minimal, la FIFA n’ayant pas communiqué sur la répartition de ces montants. Chaque club européen touchera ainsi entre 10,96 et 32,67 millions d’euros « sur la base d’un classement établi selon des critères sportifs et commerciaux » par l’instance internationale. Si le club de la capitale devait se trouver tout en haut de cette fourchette, ses revenus totaux pourraient ainsi dépasser les 105 millions d’euros.

Plutôt rentables, ces quelques semaines au pays de l’Oncle Sam.

