Al-Khelaïfi : « On peut être très fiers de ce qu’on a fait cette saison »

Le patron est fier.

Malgré la défaite en finale de Coupe du monde des clubs, le président du PSG Nasser al-Khelaïfi ne voulait retenir que la formidable saison réussie par ses joueurs. « Félicitations à Chelsea. Ils ont mérité leur victoire. On peut être très fiers de ce qu’on a fait cette saison. On voulait gagner cette Coupe du monde des clubs, mais c’est difficile. Les joueurs ont tout donné. Ils étaient fatigués », a réagi NAK en zone mixte. Un revers d’autant plus cruel qu’il prive le club de la capitale d’un quintuplé historique avec cinq trophées remportés sur cinq.

« La meilleure saison de l’histoire du club »

C’est justement cette dimension historique, avec en point d’orgue le triomphe en Ligue des champions, qu’Al-Khelaïfi voulait mettre en avant depuis New York. « On a réalisé une très belle saison, la meilleure de l’histoire du club. On est fiers des joueurs, du staff. Cette défaite, c’est bien pour nous, pour la saison prochaine. Il faut être humbles, a-t-il poursuivi. On est l’équipe la plus jeune de la compétition. Place aux vacances, les joueurs vont pouvoir se reposer. On est très fiers de cette saison, c’est magnifique. C’est vrai qu’on a perdu une finale, mais je suis fier de l’équipe. »

Maintenant les vacances, vite !

