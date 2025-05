Top 50 : les meilleurs dribbleurs du championnat de France (50-41)

« Ce soir, la foule n’en peut plus de chanter, et Johnny Rep évite les croche-pieds. Ce soir, c’est sûr, on va voir trembler les filets. Et Johnny Rep, et Johnny Rep, et Johnny Rep n’en peut plus de dribbler. Ce soir, on joue à la maison, et Johnny Rep demande le ballon. Ce soir, la pluie trempe les blousons, mais Johnny Rep a marqué, c’est bon », chantait Mickey 3D, dont le trio a visiblement bon goût question football. Il faut dire qu’entre 1977 et 1983, Johnny Rep a procuré quelques émotions à la France.

Rival de Johan Cruyff

Ailier droit à l’ancienne, c’est-à-dire attaquant de soutien, Rep arpentait son aile en s’aidant de crochets, aussi à l’ancienne, pour entrer dans l’axe et conclure. Dribbleur simple, dans la pure tradition des Néerlandais seventies et rival de Johan Cruyff avec qui il ne parlait jamais sauf sur le terrain, le classieux formé à l’Ajax a débarqué en France sans trop prévenir. Direction Bastia. « C’est la meilleure affaire que j’ai faite, a-t-il détaillé au Monde. Je ne l’ai jamais regretté, même s’ils se sont gardés de me montrer le stade… Quand le Torino est venu à Furiani, les joueurs ont cru qu’il s’agissait du terrain d’entraînement ! Enfin, 6 000 spectateurs là-bas font plus de bruit que 40 000 ailleurs. »

Bastiais de cœur, avec qui il termine deux fois meilleur buteur du championnat (1978 et 1979), Rep choisit de poursuivre ses régalades hexagonales en allant chercher plus haut, à Saint-Étienne. Avec les Verts, sa conduite de balle ne lui permet pas de terminer en tête du classement des buteurs, mais lui offre un rôle important dans le titre de champion de 1981. « Quand il voulait, c’était un génie », a un jour dit Jean-Louis Zanon, coéquipier à l’ASSE, dans L’Équipe. Le génie d’une autre époque, plus lente et élégante, bien avant les passements de jambes et les virgules. Et quand on l’interroge sur sa relation au championnat de France, Rep est clair : « Malgré tout, j’ai quand même de meilleurs souvenirs à l’ASSE qu’à l’Ajax. C’est peut-être bizarre, mais c’est comme ça. »