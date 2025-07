Euro F : L'Angleterre démonte le pays de Galles

Angleterre 6-1 Pays de Galles

Buts : Stanway (sp) (13e), Toone (21e), Hemp (30e), Russo (44e), Mead (72e), Beever-Jones (89e) pour l’Angleterre // Cain (76e) pour le pays de Galles

Les championnes d’Europe en titre confirment leur regain de forme.

Après avoir passé leurs nerfs sur les Pays-Bas (4-0) suite à la défaite inaugurale face aux Bleues, les Anglaises n’ont fait qu’une bouchée du pays de Galles pour valider leur qualification en quarts de finale de l’Euro (6-1). Un penalty de Georgia Stanway a parfaitement lancé les Lionesses avant que le rouleau compresseur ne se mette en place : Toone, Hemp, Russo, Mead et même Beever-Jones en fin de rencontre y sont toutes allées de leur pion.

La réduction du score anecdotique de Cain pour les Galloises sauvera l’honneur, mais c’est tout : l’Angleterre termine bien deuxième derrière la France et retrouvera la Suède en quart de finale. Oui, la troupe coachée par Sarina Wiegman est toujours en vie et en course pour un deuxième sacre continental consécutif.

