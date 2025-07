La stat folle de Lionel Messi sur coup franc

Même en pré-retraite, Lionel Messi continue d’écrire sa légende.

Si l’Inter Miami a pu disposer de Nashville (2-1) cette nuit, c’est en grande partie grâce à son joyau Lionel Messi. L’Argentin s’est offert un doublé et a permis à sa franchise de prendre trois points très importants qui permet à son équipe de revenir à seulement trois longueurs de son adversaire du soir, troisième de la Conférence EST et qui a accessoirement disputé trois matchs de plus que l’Inter Miami.

Messi has scored more free kicks (35) than penalties (33) since 2018 @MLS pic.twitter.com/p9uuHPR7up — 433 (@433) July 13, 2025

Mais ce n’est pas tout : en convertissant un coup franc de filou, Messi a inscrit le 69e coup franc de sa carrière. Depuis 2018, la statistique est même folle : La Pulga a marqué davantage dans cet exercice (35 fois) que sur penalty (33). Un joli total qui lui permet d’être actuellement le troisième meilleur marqueur sur coup franc de l’Histoire derrière Pelé (70) et bien sûr le véritable Greatest Of All Time de cette discipline, Juninho (77). À 38 ans, l’octuple Ballon d’Or peut encore aller décrocher un nouveau record qui semble à sa portée.

