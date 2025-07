Ronaldo s’en prend à Tebas et Klopp à propos de la Coupe du monde des clubs

Attention, ça pique…

Présent lors de la conférence de presse organisée par la FIFA pour s’auto-congratuler sur sa toute nouvelle Coupe du monde des clubs, Ronaldo y est allé de son petit discours. Avec en ligne de mire deux détracteurs du tournoi : Javier Tebas et Jürgen Klopp. « Je ne vois que deux personnes qui critiquent la Coupe du monde des clubs: l’une déteste tout sauf la Liga », a lancé R9, ancien propriétaire du Real Valladolid, à l’attention du patron de la Liga. Avant de s’en prendre à Klopp : « L’autre… nous respectons son opinion, mais ce n’est pas ce que disent les fans, leur enthousiasme, la qualité des matchs. Je pense que c’est un grand succès cette compétition. »

Qu’importe l’avis des joueurs et les calendriers démentiels donc, tant que les supporters ont le sourire et achètent des billets. « Nous essaierons de nous améliorer, bien sûr. Je suis content de voir les visages heureux des gens, parce que le football c’est pour les fans, et je pense que c’est ce qu’a été cette Coupe du monde des clubs », a encore lâché l’ancienne légende brésilienne.

Ça fait mal de vieillir…