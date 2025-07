Top 10 : Thierry Ardisson et les footballeurs

Thierry Ardisson est décédé ce lundi à l’âge de 76 ans. À la télé, l’homme en noir était tout sauf un arbitre, et s’il ne pigeait pas grand-chose au foot, il aura reçu de nombreux footballeurs et autres acteurs du ballon rond sur ses plateaux, notamment dans Tout le monde en parle , pour les cuisiner à sa manière.

Frank Lebœuf

Avant de chercher à faire vendre sa voiture à la terre entière sur Youtube, Frank Lebœuf a fait quelques petits trucs dans le foot. C’est dans le costume de capitaine de l’OM que le défenseur se présente en 2001 sur Tout le monde en parle, « la meilleure émission », aux côtés de Valérie Lemercier et Ophélie Winter, entre autres. Tout y passe : la perte de ses cheveux, les clubs qui ne laissent pas partir leurs joueurs en sélection, l’histoire autour du match entre la France et l’Algérie (« Quand Jospin ne quitte pas le stade quand il entend La Marseillaise être sifflée, ça vous fait quoi vous ? ») ou encore ses investissements immobiliers et sa difficulté à vendre sa maison à Londres après le 11 septembre. On apprend surtout que Francky a l’intention de prendre des cours de théâtre à la fin de sa carrière de footeux et que « la zoophilie », c’est ce qui le dégoûte le plus dans le sexe. Pas mal, mais ça ne vaut pas la grande interview publiée dans So Foot en décembre dernier, il ne faut pas déconner.

<iframe loading="lazy" title="Frank Leboeuf : Le foot, l'argent et le crâne rasé chez Thierry Ardisson | INA Arditube" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/jrrwPWh_-H0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Christophe Dugarry

« Mon père n’était pas du tout carrossier, il était programmateur en informatique. » Le 6 avril 2022, Christophe Dugarry, alors aux Girondins de Bordeaux, met un stop d’entrée à la biographie dressée par Thierry Ardisson sur le plateau de Tout le monde en parle. Une erreur dans les éternelles fiches de l’homme en noir qui n’empêche pas l’attaquant de tenter de rivaliser avec des petites punchlines pour ne pas se noyer face au duo Ardisson-Baffie et pendant les pitreries de Michaël Youn, lui aussi invité ce soir-là. Duga se défend encore une fois d’avoir été imposé à Aimé Jacquet par Zizou en 1998, allume Louis van Gaal et se paye Jean-Michel Larqué, qui « est un ancien footballeur, il sait toute la difficulté de marquer un but ». Drôle quand on sait que le consultant sur RMC n’a aujourd’hui pas la langue dans sa poche. En parlant de langue, Ardisson lui demande s’il l’a mis au moment d’embrasser Jacquet sur la bouche, avant que Dugarry n’admette préférer « une femme qui baise mal mais qui est fidèle » à une femme qui « baise bien mais qui est infidèle », pour reprendre les mots d’une question d’Ardisson lors d’une interview alerte rose. Ah, d’accord.

Adrien Rabiot

Le nouveau duc de l’OM n’a jamais eu à se risquer à répondre aux questions de Thierry Ardisson, mais il a eu le droit à une petite insulte glissée après son refus de faire partie des réservistes en vue de la Coupe du monde 2018. « Il y a le problème Rabiot, c’est-à-dire que ce connard a écrit une lettre… », balance l’animateur sur le plateau de Salut les terriens à quelques jours du coup d’envoi du Mondial en Russie. Heureusement pour le milieu âgé de 23 ans à l’époque, il a deux défenseurs de choix sur le plateau. Djibril Cissé, d’abord : « Moi, je vois ça plus comme un rêve de gosse qui s’écroule. Il était peut-être trop confiant et sûr d’être dans le groupe. Finalement, il n’y est pas et c’est une réaction maladroite. » Patrick Sébastien, surtout : « Non, faut pas dire ça ! C’est un môme, c’est un gamin. Il a fait une bêtise, voilà ! » Pat’ Sébastien à la rescousse de Rabiot, qui l’avait vu venir ?

David Ginola

Invité sur le plateau de Salut les terriens quelque temps après avoir été victime d’un arrêt cardiaque, David Ginola va y passer un quart d’heure fait de quelques moqueries, au sujet notamment du tristement fameux France-Bulgarie 1993. « Il y a l’histoire du mauvais centre lors de France-Bulgarie en 1993. Et récemment, il y a eu sa crise cardiaque où il est sauvé par Matt Pokora. Ce sont devenus deux feuilletons, des running gags. Sur la première, on dit qu’on n’en parle pas… et à la fin de l’émission, Baffie sort : “Enfin, ce n’est pas comme si t’avais raté un centre” », rejouera Ardisson dans une interview pour L’Équipe. « Ce qu’il s’est passé, c’est que vous avez vu une grande lumière blanche. Vous êtes arrivé devant un vieux monsieur barbu qui vous a demandé si c’était bien vous le Ginola qui avait privé la France de la Coupe du monde en 1994 », s’était pour sa part permis l’animateur.

<iframe loading="lazy" title="David Ginola : Un survivant au top chez Thierry Ardisson | INA Arditube" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ABoAtm9mL2s?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Ronaldinho

Vous n’avez pas peur des grands moments de gêne ? Alors refaites-vous la séquence avec un Ronaldinho tout juste arrivé en France pour faire rêver le PSG et venu se présenter sur le plateau de Tout le monde en parle. En moins d’une minute, le jeune Brésilien est moqué pour son accoutrement vestimentaire, questionné sur son orientation sexuelle, vanné sur ses dents… De quoi sans doute se demander ce qu’il fait là (et ce qui va bien pouvoir lui arriver sur ce plateau TV). « Mis à part le fait qu’on vous a collé 3-0 à la Coupe du monde, vous savez quoi du foot français, Ronaldinho ? » Allez répondre à ça sans vexer personne.

Éric Cantona

En janvier 2001, c’est le King qui se présente sur le plateau de Tout Le Monde En Parle, pour un passage qui promet de faire quelques étincelles. Entre quelques considérations sur son rejet de l’image de rebelle et son besoin d’exprimer certaines choses à sa manière, l’ancien Mancunien voit l’animateur et son plateau mimer le fait de fumer de la drogue quand il raconte avoir rêvé d’être un pilote d’avion qui s’arrête à un feu rouge, symbolique de son envie de liberté réprimée. Et puis, forcément, la question fatidique concernant Aimé Jacquet et le Mondial 1998 raté, posée dans le noir, sur fond de musique angoissante. Vous avez dit scénarisé ?

<iframe loading="lazy" title="Éric Cantona : Le King du foot français se livre chez Thierry Ardisson | INA Arditube" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/BQL21IE9fbA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Didier Roustan, Eugène Saccomano et Pierre Ménès

Parce que dans le monde du foot, il n’y a pas que les joueurs, mais aussi les journalistes. Alors quand Thierry Ardisson invite Didier Roustan, Eugène Saccomano et Pierre Ménès à dîner chez lui en compagnie d’anciens champions du monde de 1998, cela donne une séquence loufoque à grand renfort de pronostics foireux en vue du Mondial 2006 qui approche alors. Le grand favori autour de la table ? Le Brésil. Et Zinédine Zidane alors, c’est du poulet ? Et en conclusion cette envolée de l’ancien président à vie de L’Équipe du soir : « Si tu mets dix Maradona et un gardien, ce sera la meilleure équipe du monde, que tu le veuilles ou non. Parce que tu ne toucheras jamais le ballon. »

Pascal Olmeta

Un an après son départ de l’OM pour l’OL, Pascal Olmeta se retrouve dans Autant en emporte le temps, où Thierry Ardisson reçoit avec deux coupes de champagne posées sur une petite table et Laurent Baffie qui joue au sniper dans le public. Encore en activité, le portier lâche les chevaux sur Bernard Tapie, l’affaire VA-OM et même le dopage dans le foot. « Il m’est arrivé de me doper avec du captagon (une pratique courante dans le foot et dans les milieux sportifs dans les années 1980 et 1990, NDLR), confie-t-il. Quand je signe à Toulon, il y a deux matchs importants. J’avais 23 ans et on me dit : “Tiens, prends ça.” J’ai vu l’effet que ça m’a fait, c’est un dirigeant qui m’avait donné ces cachets. » Il va même un peu plus loin : « Si beaucoup de joueurs se dopent ? Je vais même dire qu’on est obligés. Il y a plus de pognon en jeu aujourd’hui. » Il retrouvera Ardisson au siècle suivant, dans Tout le monde en parle, où il évoquera notamment sa participation à La Ferme célébrités. Qui se souvient de Massimo Gargia ?

<iframe loading="lazy" title="⚽ Pascal Olmeta brise l’omerta sur le dopage dans le foot chez Thierry Ardisson | INA Arditube" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Cj-Fr7wObPE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Didier Deschamps

Le maître de la langue de bois et du contrôle devant les médias sur le plateau de Tout le monde en parle ? Oui, oui, c’était possible et c’est arrivé le 24 mars 2001, au crépuscule de la première carrière du double D, qui vit ses dernières semaines de footballeur à Valence. Pour mettre le milieu de terrain en confiance, Ardisson commence en récitant son long palmarès, avant que Deschamps ne rappelle qu’il a toujours été le même : « Jouer pour jouer, ça ne m’intéresse pas beaucoup, c’est pour gagner. » En attendant, le futur sélectionneur des Bleus fait le job pendant une bonne demi-heure, reprenant l’animateur sur sa prononciation d’Anglet, distribuant quelques tacles glissés et répondant à sa manière à la « question qui tue » sur l’affaire de la créatine à la Juve. « Est-ce que c’est vrai que vous ne portez ni caleçon ni slip ? », balance-t-il même en toute décontraction à Ardisson au moment d’inverser les rôles. Attention, il est capable de lancer son talk-show ou son podcast après 2026, cet interviewer en herbe.

Sékou Mara

S’il est un joueur avec lequel l’ancien présentateur TV avait une relation particulière, c’est bien son beau-fils Sékou Mara. Marié à la journaliste Audrey Crespo-Mara depuis 2014, il l’a même vu franchir les étapes vers le monde professionnel. « J’ai eu les larmes aux yeux hier soir au Parc des Princes parce que le fils d’Audrey a marqué le but de Strasbourg contre le Paris Saint-Germain, reconnaissait-il en octobre dernier sur France 5. Il a marqué son premier but en Ligue 1, quoi (le huitième en réalité après avoir marqué à sept reprises en Ligue 1 avec Bordeaux, NDLR). » Bon, Thierry Ardisson et le foot, ce n’était vraiment pas ça.

