Top 10 : les trucs les plus mignons dans le foot

10. Les vidéos d’enfance des stars

Lionel Messi qui dribble comme un foufou sur des terrains ensablés, Kylian Mbappé au milieu des posters StarClub de Cristiano Ronaldo, le petit Harry Kane qui rencontre la légende Beckham… on fond à chaque fois. Ces images sont le reminder ultime que les légendes d’aujourd’hui ont toutes commencé avec des protège-tibias trop grands et des rêves plein la tête. Obligé de trouver ça trop chou, sinon consultez un cardiologue, même s’il aura sans doute du mal à trouver votre cœur.

9. Le fair-play financier

Un concept aussi mignon qu’un doudou : personne n’y croit, mais on le garde quand même. Comme ça, certains clubs vendent un joueur pour 17,50 € et en achètent six pour 300 millions. Mais bon, le monde des Bisounours, ça marche toujours.

8. Les larmes d’un joueur

Messi qui quitte le Barça, Cristiano Ronaldo qui sort sur blessure en finale de l’Euro 2016, Zlatan qui annonce se retraite au milieu de San Siro : même les plus grands craquent un jour ou l’autre et laissent s’échapper des ruisseaux de larmes salées le long de leurs pommettes marquées par les épreuves de l’existence (c’est pas du Rimbaud ça, à tout hasard ?). Les larmes sont souvent communicatives et l’émotion contagieuse, un peu comme quand vous vous surprenez à chialer pendant la scène de l’incinérateur dans Toy Story 3. Alors que ce ne sont QUE DES JOUETS PUTAIN.

7. Ne pas célébrer contre son ancien club

Bon, on l’avoue, on n’est pas du tout client, on n’y croit pas du tout et on y voit beaucoup d’hypocrisie ou, à tout le moins, de cinéma. On serait pour l’abolition pure et simple de cette coutume. Mais bon, on se plie à la majorité, tout le monde trouve ça mignon et touchant. Donc voilà. Mais quand même…

6. Les demandes en mariage sur la pelouse

Il faut du courage pour poser le genou dans le rond central… avec des dizaines de milliers de personnes autour, et les mecs de la sécurité qui passent dans le plan. La vidéo va sans doute devenir virale. Si la réponse est oui, vous allez prendre un maximum d’émojis cœur et de commentaires « foutue poussière ». Et si la réponse est non ? Bah désabonnez-vous vite de Malaise TV.

5. Les supporters du PSG qui parlent de mérite après la victoire en Ligue des champions

Oui, c’est la plus belle équipe de 2025. Oui, c’est peut-être même Top 5 des équipes du 21e siècle. Oui, c’était un kiff de les regarder jouer. Tout le monde est d’accord. Tout le monde est d’accord aussi pour dire que des mercatos à plusieurs centaines de millions d’euros, qu’un mercato hivernal où un club pour attirer une star d’un champion d’Italie et qu’avoir la possibilité d’enchainer les flops sans conséquence, ce n’est pas réellement ce que le Petit Robert appelle du « mérite ». Ce n’est pas bien grave, mais c’est pas cool pour les supporters du Toulouse FC ou du SCO d’Angers qui aimeraient bien connaître ces galères et ces combats.

4. Les mascottes

Derrière chaque lion mal foutu ou taupe flippante se cache un salarié en nage, qui fait des dab pour des gamins surexcités. Malgré le malaise visuel, les mascottes font le bonheur des petits – et des grands qui les croisent en cachette pour une photo. Et ça, bah oui, c’est attendrissant, désolé de dire les termes.

3. Les enfants de stars qui gambadent sur la pelouse

Scène post-victoire : les joueurs trinquent avec les tribunes, pendant que leurs enfants rejouent la finale en mini crampons. Entre les applaudissements du public et les high five avec les coéquipiers, c’est toujours une image qui fait craquer. Si ça ne vous fait rien, les spéléologues du monde entier sont d’accord : ils ont cherché longtemps, ils n’ont trouvé aucune empathie dans votre corps.

2. La p’tite gueule d’amour de David Beckham dans les années 90

Avant les tatouages, les parfums et les campagnes de publicité en slip, David Beckham avait cette bouille de gendre idéal, avec mèche blonde, sourire timide et même cette petite fin d’acné trop choupi là… La version baby spice du foot anglais. À ce moment-là, il était mignon. Pas encore canon. Presque accessible.

1. La rivalité Rennes-Nantes

Bon, les Rennais, va falloir vous armer de recul. Courage pour les prochaines lignes. Personne ne sait vraiment pourquoi ces deux clubs se détestent, mais les voir se chamailler pour Valentin Rongier et Quentin Merlin, c’est rigolo. Un peu comme quand on mate des chatons se battre sur Instagram. Toute la France des PSG-OM, des OL-Saint-Etienne, des Lens-Lille et même des Metz-Nancy regardent ça avec un peu de bienveillance et un peu de condescendance, c’est vrai. S’il y avait un Top 10 des rivalités les plus fortes de l’Ouest de la France, à la rigueur, là oui. Surtout, il n’y a même pas vraiment de débat : le FC Nantes est évidemment un plus grand club que le Stade rennais. Mais par pitié, Monsieur Rongier, célébrez votre but sur une passe en retrait de Quentin Merlin comme un zinzin quand vous égaliserez à la Beaujoire cette saison.

