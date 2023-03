Tactique : Rayan Cherki, la lumière dans le tunnel lyonnais

« Il faisait des choses extraordinaires. Je sortais du bureau et je lui demandais de faire des trucs, et il les faisait. Il devait avoir 5 ans. Son talent était déjà naissant. » Eric Guichard, ancien éducateur de Saint-Priest, a vu atterrir l’étoile filante lyonnaise à l’ASSP quelques mois avant de rejoindre l’OL en 2010. Issu de la génération 2003 au même titre que Jude Bellingham, Jamal Musiala, Harvey Elliott ou encore Florian Wirtz, le crack rhodanien a cependant mis plus de temps à éclore que ses collègues. Plus jeune buteur de l’histoire de Lyon en Youth League (15 ans), meilleure série de matchs consécutifs en marquant pour un joueur français dans la même compétition (4), buteur en U17 nationaux à 14 ans, auteur de 5 buts en 10 matchs de National 2 à 16 ans, premier contrat pro à 15 ans et 10 mois… Le palmarès de précocité de Cherki ne désemplit pas. Mais alors pourquoi ne se révèle-t-il pleinement que maintenant, dans une période où l’OL semble pourtant au creux de la vague ? Si ses pieds ont rapidement fait l’unanimité auprès des observateurs présents derrière les mains courantes des terrains du 69, la tête quant à elle n’a pas toujours été le juste reflet du talent de ce prodige. « Il ne faut pas le brider, mais quelque part, il ne faut pas qu’il oublie que le foot se joue à 11. On a des droits, mais aussi des devoirs », précisait son ancien formateur auprès du site Olympique et Lyonnais. Là où ses compagnons de promo ont banalisé l’irrationnel en sachant quoi faire, quand et comment sur les pelouses les plus prestigieuses du Vieux Continent à 19 ans à peine, Rayan, lui, a dû surmonter sa lourde blessure au pied en début d’année dernière, des réprimandes de Laurent Blanc et l’agacement de certains supporters pour enfin s’envoler. Quoi de plus normal finalement pour un gamin que de se tromper pour s’instruire, que de tomber pour grandir ?

Le radar et le flash

Alors que les qualités techniques de Cherki ne font aucun débat et qu’elles n’en ont jamais fait, elles ont longtemps eu tendance à agacer plutôt qu’à émerveiller. Touches de trop, gestes superflus, jeu arrêté, zones de jeu floues… Il a longuement été difficile d’attribuer un poste et des qualités claires et établies au jeune Rayan lors de ses apparitions plus ou moins éclair en professionnel. C’est à Brest, au lendemain de la Coupe du monde au Qatar, que la caricature est tombée. Positionné plein axe dans le 4-2-3-1 concocté par Laurent Blanc qui voyait son diamant positionné au cœur de la chaîne lyonnaise, la jeune carrière du phénomène a enfin décollé. Buteur ce soir-là, il a depuis participé aux 15 rencontres disputées par l’OL en étant titularisé 14 fois, le plus souvent en position d’électron libre derrière les attaquants dans un 3-4-1-2.

En ayant joué quasiment moitié moins de minutes qu’une bonne partie de ses concurrents, Cherki truste depuis son envol le haut du classement des statistiques offensives en Ligue 1 : premier au nombre d’actions menant à un tir par 90 minutes (7,59), deuxième au nombre de passes décisives attendues (expected assists) par 90 minutes (0,46), dixième plus grand fournisseur de passes clés du championnat (47)… Pour parvenir à une telle production avec ballon, le Lyonnais peut notamment s’appuyer sur 4 aptitudes dominantes. Sa capacité à repérer les espaces libres pour se rendre disponible d’abord, son coup de radar avant que le ballon ne lui parvienne ensuite, sa prise de balle orientée dans la foulée et enfin sa faculté à servir les appels de ses coéquipiers. Encore faut-il après coup que l’OL, dixième du championnat et seulement neuvième attaque de l’Hexagone, ait le réalisme pour transformer les mises sur orbite offertes par son OVNI. Auteur de 4 passes décisives cette saison, Cherki pourrait en compter pas loin du double si ses copains avaient été plus justes devant le but.

Lors de la réception de Lorient (0-0) le week-end dernier : le ballon lyonnais progresse, Cherki remarque un espace anormalement large dans le bloc breton et s’y intercale, en scannant la zone autour de lui…

Il ajoute ensuite un coup de radar de l’autre côté pour prendre conscience de l’espace dont il profite et de la position de ses partenaires et adversaires…

Il est alors trouvé par Corentin Tolisso, se sait libre de tout mouvement et peut tranquillement s’orienter vers l’avant sur sa première touche…

Avant d’envoyer dans l’espace Bradley Barcola qui manquera son face-à-face avec Vito Mannone.

Rebelote lors de la victoire face à Lens (2-1) le 12 février : le ballon se dirige vers Cherki, il se propose alors dans l’espace opportun tout en jetant un coup d’œil à ce qui se trame autour de lui avant d’être touché. D’abord à sa droite…

Puis à sa gauche…

La voie est libre, le flash peut surgir : il propulse Moussa Dembélé seul ou presque face à Brice Samba, mais l’attaquant français ne trompera pas le portier sang et or.

Technicien de surface

Adroit à l’heure d’exploiter les grands espaces, le petit Rayan est aussi un joueur redoutable lorsque le temps et la liberté se réduisent… Au moment où la pression est la plus forte. Ambidextre, technicien lumineux, vivace au duel et mobile balle au pied… Le Rhodanien dispose de la palette rêvée de tous les jours de five. Et s’il a longtemps été perçu comme tel, la faute à certaines chorégraphies trop forcées, il semble peu à peu simplifier ses danses afin d’utiliser ses pieds à bon escient, sans jamais renier le type de joueur qu’il est – la talonnade derrière la jambe d’appui et la louche semblent être ses gestes favoris. « Il faut qu’il comprenne certaines choses. Le foot se joue en mouvement, pas qu’avec le ballon. Mais lui aime le ballon, il sait bien l’utiliser, c’est bien quand il l’a », l’a sermonné Lolo White, intransigeant mais vital dans la progression du Lyonnais. Néanmoins, si certains vieux démons de sa vie d’avant resurgissent parfois, Cherki est aujourd’hui un joueur plus efficace et décisif dans le jeu ou devant le but (4 pions pour lui depuis la reprise en décembre), capable d’utiliser ses facultés supérieures pour épurer quand il le faut ou compliquer quand il le peut. Si les Gones affichent un secteur défensif plutôt correct – domaine dans lequel Cherki doit aussi progresser -, les lacunes prennent vie majoritairement dans le dernier geste. Facteur renforcé par la blessure d’Alexandre Lacazette (qui a repris l’entraînement ce mercredi), principal relais et complice de son lieutenant Cherki. Qu’un club comme Lyon place la majeure partie de ses espoirs avec ballon entre les pattes d’un gamin de 19 ans est déjà un problème à part entière, mais qu’il ne parvienne pas en plus à convertir la production exceptionnelle qu’offre ce surdoué dans la meilleure forme de sa très jeune carrière en est un autre.

Face à Lille en Coupe de France le 8 février dernier (2-2 puis 4-2 aux tirs au but) : Lacazette parvient à placer son corps entre le ballon et son vis-à-vis, la position préférentielle est ainsi occupée par le Lyonnais. Avant même que le ballon ne touche le pied de son numéro 9, Rayan Cherki entame son sprint…

Une fois retourné, le Général peut ainsi servir la course dans la surface de son meilleur ami footballistique…

Qui résiste au duel et se faufile entre Djaló et Yoro alors défenseurs centraux des Dogues…

Avant d’allumer sous la barre pour ouvrir le score. Finition similaire à l’ogive qu’il avait envoyée face au RC Lens. Clubs rivaux mais tarif similaire.

Un peu plus tard dans le match, Cherki est dans la surface lilloise, mais sa position est délicate. Il est suivi de près par deux Rouges, la porte semble donc fermée…

Mais sa mobilité pour changer brusquement de direction et l’utilisation naturelle de ses deux pieds lui permettent de pivoter très rapidement sans perdre le contrôle du ballon, jusqu’à dérouter Benjamin André…

Sans vis-à-vis, il peut ensuite centrer pied droit dans une zone idéale pour Moussa Dembélé, plutôt à l’aise dans les airs…

Premier sur le ballon, le buteur du soir ne parviendra pas à transformer le décalage de son petit génie.

En s’imposant comme l’un des éléments les plus décisifs et réguliers de Laurent Blanc dans le deuxième acte d’une saison scindée et contestée, Cherki semble enfin confirmer tous les espoirs placés en lui. Alors qu’il ne faut surtout pas oublier qu’il reste un jeune homme de 19 ans qui doit et va encore grandir : le TER qu’était la carrière du jeune crack est en passe de devenir un TGV. Toutefois, pour inaugurer pleinement la Fête des lumières au Groupama Stadium, le Gone devra espérer certaines ampoules mieux éclairées pour l’accompagner. Plus que jamais enlisé dans le ventre mou du championnat, l’OL devrait finir la saison comme ils ont commencé l’année, en attendant peut-être d’être sauvé par son soldat Rayan…

