Rayan Cherki, enfin lancé

« À ce poste, dans cette catégorie de joueur qu’il veut être, il doit être décisif. Tu peux avoir tout le talent que tu veux, à la sortie, les statistiques restent les statistiques. S’il marque des buts, on va commencer à le voir différemment », expliquait Laurent Blanc à propos de Rayan Cherki après la qualification de l’OL mercredi face à Lille. Parfois critiqué par son entraîneur de ne pas être assez décisif, le Gone satisfait son coach dans ce domaine depuis quelques semaines. Ce dimanche lors de la victoire de l’OL face à Lens (2-1), il a encore délivré un superbe caviar qui a permis à Alexandre Lacazette d’ouvrir le score et d’inscrire son 14e but de la saison en Ligue 1 (23e). Alors que les Lensois étaient revenus au score, Cherki a profité d’une bonne récupération de Maxence Caqueret pour fusiller Brice Samba et donner un avantage crucial à son équipe (64e).

Enfin titulaire

Plus tôt dans la semaine, il avait inscrit quasiment le même but face aux Lillois en Coupe de France. Et le week-end dernier, à Troyes, au terme d’un magnifique numéro en solo, il avait également marqué le deuxième but des Lyonnais. « Dans le football actuel, il n’y a plus que les stats qui comptent. Même si je suis pas partisan de ce football là : J’aime le beau football, les gens qui prennent du plaisir dans les tribunes. Mais je sais que pour passer un cap, il faut que je sois décisif pour l’équipe », a confié le principal intéressé au micro de Prime Video après la rencontre. Trois buts et une passe décisive en huit jours donc pour celui qui confirme enfin toutes les promesses qu’il affiche depuis ses premières minutes en professionnels, engrangées à 16 ans.

64' 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗢𝗨𝗜 𝗥𝗔𝗬𝗔𝗡 !!! Récupération de balle de @MaxenceCaqueret qui décale @rayan_cherki. Notre Gone arme une puissante frappe qui rentre à l'aide du poteau !!! 2-1 #OLRCL pic.twitter.com/VlTTwzQy8g — Olympique Lyonnais (@OL) February 12, 2023

Cela faisait donc trois saisons que les Rhodaniens attendaient l’explosion de ce phénomène, qui bénéficie enfin d’un statut de titulaire indiscutable, dans l’axe, son poste préférentiel, chose inédite dans son aventure à l’OL. Tandis que Laurent Blanc ne comptait pas forcément sur lui lors de son arrivée, préférant se tourner vers des éléments plus expérimentés du vestiaire, il a sans doute marqué un grand coup avec son entrée enflammée face à Nice, juste avant la trêve. Depuis la fin du Mondial, Lolo White lui a donné sa chance, et tire le meilleur d’un garçon qui s’enfermait parfois dans la caricature du dribbleur intrépide, souvent inefficace. « C’est un garçon qui a beaucoup de talent, tout le monde est pratiquement unanime là-dessus. Il a beaucoup de talent mais il faut l’utiliser à bon escient et l’utiliser pour le bien de l’équipe. Ce n’était pas toujours le cas avec Rayan et cela a donné lieu à des discussions un petit peu chaudes avec lui », confiait le technicien lyonnais début janvier.

Un recadrage qui semble avoir fonctionné. Plus juste et inspiré, Cherki a simplifié son jeu, tout en y apportant son amour pour le beau geste, parfois superflu. « Si vous avez la chance d’avoir un joueur de talent et qu’il le met au service de l’équipe cela peut donner des choses magnifiques », se complétait Blanc. Cela semble bien parti. « J’ai toujours su ce que j’étais capable de faire. C’était juste une question de confiance. Aujourd’hui j’ai celle du coach », a admis le Lyonnais après ce succès. Les supporteurs de l’OL commencent enfin à se régaler devant les matchs complets de leur prodige. Pour combien de temps avant qu’il ne s’en aille ?