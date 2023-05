Tactique : Bradley Barcola tombe à pic

Rayan Cherki, Maxence Caqueret, Houssem Aouar, Mohamed El Arouch… Nombreux sont les phénomènes lyonnais sortis de Tola Vologe qui ont fait résonner le Rhône avant même d’avoir mis un pied au Groupama Stadium avec l’équipe professionnelle. Néanmoins, malgré une aventure démarrée à l’OL à seulement 8 ans, Bradley Barcola n’est pas de ceux-là. Au moment de sa première dans le grand bain le 4 novembre 2021 en fin de match face au Sparta Prague (3-0) en Ligue Europa, il était difficile d’imaginer l’impact qu’aurait le jeune Lyonnais pour son club de cœur quelques mois plus tard. Pourtant arrivé un an après le baptême du jeune ailier, Laurent Blanc confirme : « Bradley Barcola, pour être arrivé là en début de saison… Bon ok. Je ne l’ai pas vu, on ne l’a pas vu de suite. Il n’a pas donné le maximum ou ce qu’il est en train de donner aujourd’hui. Il ne l’a pas fait voir de suite. Ou alors nous ne l’avons pas vu, peut-être. » Alors qu’il ne totalisait que 74 minutes en Ligue 1 avant le Mondial, le joueur de 20 ans en a depuis ajouté 1100 en 16 rencontres. Plus édifiant encore, Barcola totalise 5 buts et 6 passes décisives sur les 13 parties de championnat qu’il a commencées cette année. C’est déjà plus que sur ses 22 matchs disputés avec la réserve de l’OL, où il avait été décisif à 9 reprises (5 buts et 4 passes). Une éclosion aussi express qu’inattendue comme il en existe tant dans le football, offrant ainsi la chance à un jeune joueur virevoltant de montrer les qualités qui sont les siennes ainsi qu’une envie débordante, au même titre qu’un profil déterminant pour le collectif de Laurent Blanc.

Une question de timing

Avec le départ de Tetê, Karl Toko-Ekambi et Romain Faivre à l’hiver, l’OL ne disposait plus d’aucun joueur de côté capable de faire la différence. Si Jeffinho commence tout juste à montrer certaines qualités dans l’exercice, c’est bel et bien Bradley Barcola qui a su profiter de ces manques pour faire parler ses aptitudes personnelles. Parfois aligné côté droit dans un 4-3-3, côté gauche dans un 4-2-3-1, deuxième attaquant autour de Lacazette dans un 4-4-2 ou dans un 3-4-1-2, Barcola est cette saison plus synonyme de vitesse et de percussion pour Laurent Blanc que de réelle valeur sûre à un poste précis. Avec un taux de réussite de 43% dans ses dribbles et de 41% sur ses centres, le Lyonnais semble toutefois plus à l’aise côté droit, dans une configuration où il peut user de ses aptitudes physiques pour faire la différence dans l’espace tout en profitant ensuite de son pied fort pour servir dans la surface. En témoigne l’enchaînement Angers, Lorient, Lille, Nantes en mars dernier où il a inscrit 2 buts et offert 2 passes en étant aligné à tribord.

Bradley Barcola, pour être arrivé là en début de saison… Bon ok. Je ne l’ai pas vu, on ne l’a pas vu de suite. Il n’a pas donné le maximum ou ce qu’il est en train de donner aujourd’hui. Il ne l’a pas fait voir de suite. Ou alors nous ne l’avons pas vu, peut-être. Laurent Blanc

Sur ce type de séquence, une connexion se démarque plus naturellement que les autres : celle avec son capitaine Alexandre Lacazette. Sur ses 6 offrandes en Ligue 1, Barcola en a délivré 5 à celui qu’il avait en poster dans sa chambre étant petit. Pas toujours en réussite à l’heure d’offrir des ballons aériens, mais plutôt à l’aise pour trouver ses coéquipiers au sol, l’ailier lyonnais interprète bien les déplacements intelligents de Lacazette, qui use de toute son expérience pour faciliter le travail à son fidèle serviteur. Plus jeune joueur à réaliser un triplé de passes décisives face à Montpellier (5-4) le 7 mai dernier depuis la création officielle du classement des passeurs en Ligue 1, Barcola est cette saison le deuxième meilleur dealer de l’OL en championnat derrière Maxence Caqueret (7) et devant Rayan Cherki (5).

Face au MHSC justement, Barcola s’envole sur son côté droit à la suite d’une superbe passe dans l’intervalle de Cherki…

Il prend d’abord le dessus sur Sainte-Luce à la course, ce qui oblige Maxime Estève à couvrir. Grâce à son léger temps d’avance, il peut ensuite tenter de trouver Lacazette dans la zone de vérité. Dans le dos de Christopher Jullien, l’attaquant lyonnais peut finalement surgir pour surprendre son vis-à-vis et catapulter le centre parfait de Barcola sous la barre.

Côté gauche cette fois, la réalisation est différente, mais l’intention est la même. En premier lieu, Barcola rentre sur son pied droit et s’appuie sur Caqueret. Au même moment, le jeune Lyonnais démarre dans l’espace libre pour solliciter le une-deux…

Ainsi, il est le premier sur le ballon et analyse une nouvelle fois parfaitement la situation. Lacazette a embarqué le défenseur vers son but, ce qui ouvre la porte à Lepenant en retrait. Barcola glisse le ballon dans la bonne zone, 0-1.

« Il arrive à éliminer facilement ses adversaires de par sa finesse technique et sa vitesse, mais il faut qu’il travaille un peu devant le but, qu’il ait cet instinct de tueur. Mais c’est bien ce qu’il fait », glissait Laurent Blanc avant la demi-finale de Coupe de France perdue face à Nantes (1-0) à propos de sa nouvelle trouvaille. Pas toujours juste devant le but – bien qu’il surperforme aux statistiques avancées si l’on en croit ses 5 pions pour 3,80 xG -, Barcola dispose néanmoins d’une situation préférentielle très claire à la finition. Présent cette saison dans les 1% des ailiers de Ligue 1 qui touchent le plus de ballons dans la surface adverse par match, le Lyonnais démontre une capacité à bien fermer l’opposé pour conclure en une touche lorsqu’un partenaire déboule sur son côté. La majeure partie de ses réalisations ont été inscrites de cette manière, notamment lorsqu’il évolue côté gauche et qu’il peut ajuster du droit.

À Troyes, Maxence Caqueret déborde à droite et sert la bonne fermeture de Barcola côté gauche dans le dos de Lacazette… But.

Au Parc, situation similaire sur un service de Saël Kumbedi… Ficelle.

Face à Rennes, c’est cette fois Rayan Cherki qui est à la passe, mais le résultat est identique. Goal.

La traque du lion

Selon certaines statistiques avancées, l’OL est cette saison l’équipe la plus active à la récupération du championnat – ce qui ne veut pas dire qu’elle dispose du meilleur pressing. Toutefois, il est indéniable que ces chiffres sont le juste résultat de l’énergie déployée sans ballon par les hommes en blanc. En tête d’affiche de cette catégorie : Bradley Barcola. Celui qui « étonne » son entraîneur au niveau physique est une pile qui ne se décharge jamais. Timide à son arrivée et plutôt discret sur un terrain, l’ailier est un véritable félin à l’heure de travailler défensivement. Nombreux sont les jeunes joueurs à vouloir montrer les crocs pour se faire une place durablement dans le groupe professionnel, mais peu sont capables de le faire intelligemment. Alors que certains transpirent en courant un peu partout et parfois n’importe comment, Barcola dispose déjà d’une lucidité positionnelle rare pour un joueur qui s’est imposé comme titulaire il y a seulement quelques mois après ses bonnes performances en Coupe de France.

Cette saison, le jeune Lyonnais totalise déjà 75 récupérations en championnat, dont 40% ont été effectuées dans sa moitié de terrain. Plus impressionnant encore, il a réalisé 40 interceptions depuis le 29 janvier dernier. Troisième joueur qui bloque le plus de passes (25) de son club derrière Caqueret et Tagliafico, Barcola occupe même le pourcentage le plus haut des ailiers qui contrent ou bloquent le plus de ballons cette saison en Ligue 1. Lecture des trajectoires dans un bloc, retour défensif pour fermer son couloir et aider son latéral, repli sur transitions défensives, pressing haut agressif… Le menu du lion est déjà bien complet.

Face à Strasbourg, l’OL est en bloc bas. Barcola est à sa place, concentré et connecté au jeu. Il parvient à lire la tentative de passe de Perrin dans l’intervalle pour Sanson et intercepte.

Face à Rennes, Lyon est cette fois un peu plus haut, et Barcola interprète parfaitement la passe extérieure de Theate, pourtant réputé pour particulièrement appuyer ses ballons.

En fin de match, pour conserver le score (3-1), Barcola va venir couvrir son couloir malgré les nombreuses minutes dans les jambes…

Jusqu’à tacler très bas sur le terrain dans les pieds de Salah pour prêter main-forte à Kumbedi.

À Paris, Barcola entame son pressing sur Marquinhos à la suite de la passe en retrait de Messi. Le Lyonnais oriente bien sa course vers l’extérieur et met de l’impact sur sa sortie, ce qui force le Brésilien à jouer vers Danilo…

Le feu follet lyonnais poursuit ensuite son effort sur le Portugais et montre beaucoup de personnalité au duel. Ses 186 centimètres étant un atout dans le domaine…

N’ayant pas froid aux yeux, il n’hésite pas à tacler dans les pieds de son vis-à-vis…

Et fait reculer le PSG à lui seul, ce qui permet à Lovren de faire remonter le bloc. L’OL s’imposera 0-1 au Parc.

Ultradécisif lors de la victoire exceptionnelle face à Montpellier et absent lors de la défaite lyonnaise à Clermont (2-1), Bradley Barcola semble déjà être un facteur déterminant dans l’OL de Laurent Blanc. Alors que l’Europe s’est certainement envolée définitivement à Gabriel-Montpied, laissant Lyon à la septième place, le néo-international espoirs français aura certainement à cœur d’être à nouveau décisif face à un gros du championnat ce vendredi contre Monaco, comme il l’avait déjà été face à Lille, Paris et Rennes.

