Même avec 9 nominés, le Ballon d'or peut-il échapper aux joueurs du PSG ?
La liste des 30 prétendants au Ballon d'or 2025 comprend neuf joueurs du Paris Saint-Germain. Mais cette élection ne fonctionne pas à la proportionnelle, au contraire. Alors selon vous, le trophée peut-il tomber dans les bras d'un joueur qui n'est pas champion d'Europe ?
C'est une putain de bonne question !
Oui
Non
