Même avec 9 nominés, le Ballon d'or peut-il échapper aux joueurs du PSG ?

SF

La liste des 30 prétendants au Ballon d'or 2025 comprend neuf joueurs du Paris Saint-Germain. Mais cette élection ne fonctionne pas à la proportionnelle, au contraire. Alors selon vous, le trophée peut-il tomber dans les bras d'un joueur qui n'est pas champion d'Europe ?

C'est une putain de bonne question !

Oui
Non
Fin Dans 2j
102
21
Deux Parisiens oubliés parmi les nommés au Ballon d’or 2025

SF

  • Reportage
Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

