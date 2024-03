MultiLigue 2 : Angers renverse tout, le PFC et Bordeaux offrent un spectacle fou

Soirée de feu en Ligue 2 à l’occasion de cette 30e journée : des buts, des retournements de situations, et des tendances qui se dessinent avec Angers, Saint-Étienne et Rodez qui s’accrochent dans le haut du tableau. En bas, en revanche, ça ne va pas fort pour QRM et Concarneau.

C’était la Ligue 2 ou la Premier League, au fait ?

Difficile de répondre à cette question, vu l’avalanche de buts dans ce multiplex de la 30e journée. Ce qui est sûr en revanche, c’est que le dauphin angevin s’accroche. Mis sous pression par la victoire de Saint-Étienne à Valenciennes plus tôt dans la journée, Angers a tremblé, mais n’a pas sombré en Bretagne sur la pelouse de Concarneau (2-4). Sous une pluie battante, les anciens pensionnaires de Ligue 1 ont d’abord été menés de deux buts, avant de renverser le cours de la rencontre, avec notamment un doublé de Loïs Diony qui en est désormais à 13 réalisations cette saison. Il est seulement devancé au classement par Alexandre Mendy et ses 19 buts. Auteur d’un doublé face à QRM, le Guinéen a permis au Stade Malherbe de Caen de s’imposer à l’extérieur et de rester accrochés à leur sixième place, à un point des play-off (1-2). Mais le match de cette journée, c’était à Bordeaux. Menés 2-0 par le Paris FC, puis 3-2, les hommes d’Albert Riera ont réussi à obtenir le point du nul grâce à une frappe aussi lointaine que magnifique signée Pedro Diaz en toute fin de rencontre (3-3).

À Amiens, c’est Pau qui a tout renversé (2-3). Menés 2-0, les Palois ont refait leur retard en quatre minutes avant d’arracher leur succès 15 minutes plus tard sur un but de Moussa Sylla dans ce duel du milieu de tableau. Première défaite en 2024 en revanche pour Dunkerque, qui s’incline à domicile face à Annecy (0-2), dans un match qui relance les Haut-Savoyards dans la course au maintien et force les Nordistes à continuer à regarder dans le rétro. Dans la lutte pour le maintien toujours, Bastia a obtenu un succès importantissime à Laval (1-2), tandis que Rodez est allé plonger Troyes dans les doutes au stade de l’Aube (2-3). Enfin, les mauvais élèves de la soirée sont à trouver du côté de Grenoble, qui recevait Guingamp. Le match nul sans but n’arrange personne et laisse les deux équipes en retrait dans la lutte pour la première partie de tableau (0-0).

30 buts en 8 matchs, sympa le samedi soir !

Amiens 2-3 Pau FC

Buts : Mafouta (18e) et Kakuta (53e) pour Amiens // Boutaib (56e), Saivet (60e) et Sylla (75e) pour les Pyrénéens

Bordeaux 3-3 Paris FC

Buts : Davitashvili (42e), Barbet (48e) et Diaz (90e) pour les Girondins // Dicko (34e), Gaudin (38e) et Kebbal (52e, SP)

Concarneau 2-4 Angers

Buts : Mouazan (9e) et Rodrigues (41e) pour les Bretons // Diony (50e et 90e), El Melali (59e) et Lepaul (78e)

Dunkerque 0-2 Annecy

Buts : Kashi (80e) et Larose (83e) pour les Haut-Savoyards

Grenoble 0-0 Guingamp

Laval 1-2 Bastia

Buts : Labeau Lascary (57e) pour le Stade lavallois // Bianchini (52e) et Conte (85e) pour les Corses

QRM 1-2 Caen

Buts : Pierret (66e) pour QRM // Mendy (10e et 43e) pour Malherbe

Troyes 2-3 Rodez

Buts : Chavalerin (72e) et Dong (81e) pour l’ESTAC // Rajot (45e), Arconte (46e) et Taibi (57e) pour les Aveyronnais