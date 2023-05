Maillot PSG 82, cadre Zidane signé... découvrez notre incroyable vente aux enchères !

Vous n’habitez pas en Ile-de-France ? Vous êtes partis en week-end prolongé ? Vous ne pourrez donc pas passer une tête à la nouvelle édition de notre Incroyable Brocante Sports de ce dimanche (9h-19h) à Ground Control (Paris XII) ? Aucun souci.

En marge de cet événement physique, et comme depuis la deuxième édition, So Foot et son partenaire Catawiki, plateforme d’enchères pour les collectionneurs et amoureux du sport vintage, présentent une nouvelle vente en ligne de 27 pépites multisports. À découvrir ici. Côté foot, on est plutôt pas mal loti avec de belles choses comme un maillot de l’équipe de France 1980, manches longues, porté lors des qualifications pour la Coupe du monde 1982. Enchère en cours : 110 euros.

On trouve aussi le modèle des chaussures de Kylian Mbappé de la finale de la coupe du monde 2022. Prix estimé par l’expert Catawiki : 1200 euros.

L’équipe de France des années 90 n’est pas en reste puisqu’on a également un cadre Zidane signé d’un maillot de France 1998. Délivré avec certificat d’authenticité, oui monsieur.

Le football de clubs n’est pas en reste avec deux maillots bien vintages du Paris Saint-Germain. L’un sans flocage. L’autre avec. Le premier est blanc, produit par Le Coq Sportif, date de 1982 et arbore un beau logo RTL sur le plastron. Tandis que le second est gris, produit par Nike et a été porté en championnat de France lors de la saison 2001-2002 par Mikel Arteta, l’actuel coach d’Arsenal (avec preuve sur facture d’achat).

Last but not least, une veste de survêtement équipe de France de l’Euro 92 (brillante à souhait), taille L, fabriquée par Adidas. Enchère en cours : 25 euros.

Au rayon des autres sports, pas mal de belles petites pièces également, avec notamment un gant de boxe signé Mike Tyson, un maillot de Kobe Bryant du All-Star Game 2004 signé ou des gants UFC (MMA) de Francis Ngannou ou Cyril Gane.

Attention, cette vente multisports est en ligne depuis ce jeudi et durera pile poil dix jours, donc jusqu’au 28 mai prochain. Ne tardez pas.

