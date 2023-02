Quiz : Premiers buteurs en Coupe du monde

Vous avez 100% de bonnes réponses : Soit vous avez triché. Soit vous avez triché. Il n’y a pas d’autres options.

Vous avez entre 75% et 99% de bonnes réponses : Si près du but. Et pourtant si loin.

Vous avez entre 50% et 74% de bonnes réponses : Google a été votre ami pour l’orthographe des noms propres, mais le principal est que vous ayez le nom du joueur. Et que vous ayez le générique d’Intervilles en tête après avoir tapé « Tshabalala ».

Vous avez entre 25% et 49% de bonnes réponses : Jusque-là, vous vous demandiez encore à quoi cela vous servait d’être incollable sur l’histoire du foot bulgare. Vous avez votre réponse.

Vous avez moins de 25% de bonnes réponses : Vous avez passé 10 minutes à taper des noms au hasard. Tout ça pour obtenir aussi peu de points. C’est triste.

Vous n’avez aucune bonne réponse : Qu’est-ce que vous faites là ? La Coupe du monde de rugby, c’est l’année prochaine, hein ! Et pour info, c’est Israel Dagg qui a inscrit le premier essai du Mondial 2011.