Quatre choses à apprendre sur Dante dans la série de Ligue 1+

Ce vendredi sort le premier épisode de The Last Dante , série dédiée au vétéran du championnat sur Ligue 1+. À 41 ans, le Brésilien défie les lois de la nature en s’offrant une 24e saison professionnelle. Retour sur quatre choses qu’on ne savait pas sur le défenseur niçois.

1- Merci Tonton Jonilson

Sa carrière, ses premiers ballons ou son amour pour le football : Dante Bonfim Costa Santos doit tout ça à son oncle, Jonilson Veloso Santos. Celui-ci n’était son aîné que de 9 ans, évoluait dans les divisions semi-professionnelles dans l’état de Bahia. Pour son neveu, le football n’était alors qu’un vague passe-temps à l’école ou dans la rue, mais poussé par ses parents à assister aux matchs, c’est à travers lui que la vocation est née. Si bien qu’il ne lâchera plus le ballon, déterminé à sortir sa famille des favelas du Salvador.

2- Le footvolley est son amant

Si le football est au centre de sa vie, Dante a aussi cultivé un vrai amour pour le footvolley lors de son temps libre. Au Brésil ou dans le sud de la France, il y a de grandes chances de le croiser sur du sable, d’un côté ou de l’autre du filet. En trois contre trois, à la réception, à la passe ou à l’attaque, Dante y étale là aussi ses qualités physiques et techniques. Le Joga bonito, quoi !

3- C’est le plus grand fan de Kobe Bryant

Le 30 juin 2013, Dante est dans la force de l’âge, à 29 ans. Ce qui ne l’empêche pas de réaliser deux rêves de gosse. Alors oui, il y a ce trophée qu’il remporte avec la Seleção, le seul à ce jour dans son armoire: la Coupe des confédérations à domicile face à l’Espagne. 3-0 grâce à un doublé de Fred et un but de Neymar, mais le défenseur est resté sur le banc. Pas de quoi lui miner le moral, puisqu’un autre vœu s’est réalisé ce jour-là : rencontrer son idole de toujours, Kobe Bryant. Après avoir aperçu la star des Lakers en tribunes, Dante a eu le bonheur de voir le basketteur américain rendre visite aux Brésiliens dans leur vestiaire. L’occasion de sortir son meilleur smile pour taper la pose avec KB24 n’a pas été manquée.

4- Il maîtrise tous les aspects de son corps

Jouer au ballon au plus haut niveau jusqu’à plus de 40 ans cache forcément des secrets de réussite. Pour Dante, c’est réfléchir, il pense à tout : morphologie, physiologie, endocrinologie, neurologie, cardiologie, pathologie, mais aussi nutrition, alimentation, hydratation, digestion. Le Brésilien peut aussi bien être prof d’EPS que de SVT, tant il maîtrise tous ces sujets qui guident sa vie. Il sait quand il doit travailler et quand il ne doit pas forcer, quitte à dormir tôt et rater des sorties, des carnavals ou des soirées samba avec ses potes. Tout est donc dosé, vraiment ? Non, il y a quelques exceptions : il comptait ne faire que trois saisons à Nice et plier bagage au Brésil… sauf qu’il entame sa dixième saison au club. Et il a bien fait.

