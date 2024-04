Pourquoi Mon Petit Placement est la plateforme idéale pour investir simplement

On a parfois l’impression que les placements financiers sont réservés à une élite. Mais Mon Petit Placement propose des solutions pour faciliter l’investissement et accompagner le grand public.

Livret A, livret de développement durable et solidaire, plan épargne retraite… Quand on veut investir son argent, ce sont souvent ces mêmes options très populaires qui reviennent. Il existe pourtant d’autres produits plus élaborés, mais on peut rapidement avoir l’impression qu’ils seraient réservés aux connaisseurs et aux grandes fortunes.

Depuis plus de 7 ans, Mon Petit Placement prend ainsi le parti de démocratiser le placement financier pour le rendre accessible au plus grand nombre et accompagner ses clients vers des investissements qui peuvent se révéler plus intéressants.

Un accompagnement et des conseils personnalisés

Cette fintech française offre la possibilité de faire travailler l’argent de ses clients en leur proposant des solutions adaptées à leurs moyens, leurs profils d’investisseurs et leurs convictions. Peut-être pas au point de finir par pouvoir racheter leur club de cœur qui végète en National pour en faire un mastodonte de la scène européenne, mais au moins pour tenter de dynamiser leur épargne plus efficacement qu’avec les produits classiques.

Et s’il fallait choisir trois avantages pour rejoindre l’équipe « MPP », les voici :

1. Un modèle de rémunération transparent construit sur le partage des performances et les retraits sans frais. Pour le dire plus simplement, Mon Petit Placement a tout intérêt à ce que vous soyez gagnant pour l’être aussi.

2. La disponibilité des équipes 7 jours sur 7, pour vous accompagner, vous conseiller et vous expliquer les tenants et aboutissants sans jargon d’initiés.

3. La liquidité des fonds placés pour disposer facilement de vos sous.

Comment s’inscrire sur Mon Petit Placement

C’est sympa tout ça, mais concrètement, pour se lancer dans le grand bain, ça se passe comment ? La souscription est simple et rapide :

1. Rends-toi sur monpetitplacement.fr

2. Clique sur « Je démarre » et complète le formulaire en moins de 10 minutes, pour que l’équipe de Mon Petit Placement te propose une stratégie d’investissement adaptée.

3. Reçois ton conseil personnalisé gratuitement et sans engagement. Si tu as des questions, tu peux leur poser via téléphone ou sur leur chat.

4. Si ton conseil te convient, il ne te reste plus qu’à valider ton compte ! Tu peux suivre ton placement en ligne via ton espace client.

Mon Petit Placement et SO FOOT vous offrent une réduction de 30% sur vos commissions à la performance la première année en vous inscrivant avec le code SOFOOT30.

Investir comporte des risques de perte en capital. Mon Petit Placement – 59 rue de l’Abondance – 69003 Lyon – France – Société par actions simplifiée au capital de 15 872€ – Courtier COA, COBSP, adhérent de l’ANACOFI COURTAGE – Immatriculée à l’Orias sous le numéro 17005501, http://www.orias.fr/ – RCS de Lyon n°831051453. Mon Petit Placement propose des investissements en assurance-vie en unités de comptes et en fonds euros.

