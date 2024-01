Les footballeurs doivent-ils être des exemples ?

En octobre, à la suite de l’attaque du Hamas en Israël, le publicitaire et auteur Franck Tapiro a sur le plateau de CNews interpellé les personnalités françaises sur leur silence. Derrière ses propos était notamment visé Kylian Mbappé. Ce qui a créé à l’époque une petite polémique. Tout comme un an plus tôt quand l’attaquant du PSG avait refusé de participer et d’apparaître dans des séances photo avec des sponsors de l’équipe de France promouvant les paris sportifs ou une mauvaise alimentation. D’où cette question soulevée par Edouard Cissé et Maxime Marchon : jusqu’où un joueur de foot doit-il être engagé ? Que doit-il apporter à la société ? Pour y répondre, quel meilleur intervenant que l’international Josuha Guilavogui, à la tête d’une fondation depuis 2017 ?

Qu'est ce qu'un joueur de foot doit apporter à la société ? Doit-on attendre d'eux d'être des exemples ?🤔 🎙️Réponse avec @JossGuilavogui, international français à la tête de sa fondation, dans le nouvel épisode de notre podcast @AltFootballOFF ➡️https://t.co/X94ro2yTeS pic.twitter.com/3ZzCCpCIe4 — SO FOOT (@sofoot) January 11, 2024

