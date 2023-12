Dans la tête d'un footballeur, avec Edouard Cissé

Oui, encore un épisode coupé en deux. Mais c’est pour la bonne cause. Celle de la sensibilisation aux problèmes de santé mentale dont sont victimes nombre de footballeurs et footballeuses pros. Un(e) sur trois (37%) se dit au bord du burn-out, sujet à des symptômes d’anxiété ou de dépression, selon les chiffres du syndicat international des joueurs, la FIFpro. Contre 15% pour le reste de la population. L’occasion pour Matthieu et Maxime d’interroger longuement et intimement Edouard Cissé sur sa carrière, son quotidien de joueur du PSG, de Monaco et de l’OM, ce qu’il se tramait dans sa tête, comment il gérait la pression des résultats, du public, de la presse, des notes, des sifflets, des chants adverses…

🧠Argent, notes des journalistes, stress, carrière : qu'est ce qu'il se trame dans la tête d'un footballeur ? 🎙️Début de réponse avec Edouard Cissé, passé par le PSG, l'OM et Monaco, dans le nouvel épisode de notre podcast @AltFootballOFF ➡️https://t.co/X94ro2yTeS pic.twitter.com/CxThcFqPUj — SO FOOT (@sofoot) December 13, 2023

➡️ Disponible sur Apple ➡️ Disponible sur Spotify ➡️ Disponible sur Deezer

Bonne écoute !

Un carton plein, et demain ?