La culture foot anglaise face à la culture foot française

Cela s’appelle rendre une invitation. Le commentateur et présentateur de beIN Sports Darren Tulett propose à Édouard Cissé de participer à son podcast Les Matchs de ma vie. Et de venir à So Press pour l’enregistrer. Qu’à cela ne tienne, Alternative Football profite de la présence du journaliste anglais dans son studio pour l’interroger à son tour sur son parcours et, à travers lui, le questionner sur les différences fondamentales dans le rapport au foot entre Britanniques et Français. Où il sera question de Brighton & Hove Albion FC, des séances de dédicaces des quatrièmes gardiens, de la méconnaissance profonde du foot français en Angleterre, de faux CV, mais aussi des petites Françaises.

La culture foot 🇬🇧 vs la culture foot 🇫🇷 ! C'est le sujet soumis à @1DarrenTulett dans le dernier épisode de notre podcast "Alternative Football"🎙️ Bonus : quelques belles anecdotes d'Edouard Cissé sur son passage à West Ham ➡️https://t.co/X94ro2yTeS pic.twitter.com/nUypnjcsPK — SO FOOT (@sofoot) November 6, 2023

➡️ Disponible sur Apple ➡️ Disponible sur Spotify ➡️ Disponible sur Deezer

Bonne écoute !

Luis Díaz, le sauvetage et l'attente