Paris calme les ardeurs nantaises avec un Kylian Mbappé record

Paris Saint-Germain 4-2 FC Nantes

Buts : Messi (12e), Hadjam (CSC, 17e), Danilo (60e) & Mbappé (90e+2) pour Paris // Blas (31e) & Ganago (38e) pour Nantes

La maîtrise, le chaos, la réaction pleine de caractère, et Kylian Mbappé : si le Paris Saint-Germain publiait sa bande démo, elle ressemblerait sans doute à sa victoire de ce samedi (4-2), à domicile face au FC Nantes fou et tendre de Jaouen Hadjam. À quatre jours d’un déplacement relevé à Munich, le club francilien a vrillé en première période, mais a assuré en deuxième et a pu célébrer son Kyks, auteur, au bout du bout, du pion qui le fait un peu plus entrer dans la légende du PSG et du foot français. Avec 201 réalisations sous le maillot du PSG, Kyky de Bondy place Edinson Cavani dans le rétro et plane sur la capitale. Son équipe, elle, retrouve un vrai rythme de champion.

Sept minutes de trou

Auteur d’un premier quart d’heure dictatorial face à un FCN pisse-froid, Paname, sans le suspendu Marco Verratti, s’est lancé grâce à un centre de Nuno Mendes dévié par Fabien Centonze et repris, devant la grande carcasse de Nicolas Pallois, par le pied de fée de Leo Messi, sur un décalage que l’Argentin avait lui-même orchestré (1-0, 12e). La boucherie a continué dans le couloir gauche parisien, et ce même Mendes, après avoir contourné la défense jaune, a forcé Alban Lafont à la parade et Jaouen Hadjam au CSC, sous la pression de Nordi Mukiele (2-0, 17e). Le néo-latéral nantais a relevé la tête et impulsé le réveil nantais pour trouver Ludovic Blas, ce dernier débordant en solo avant de surprendre Gianluigi Donnarumma d’un centre-tir puissant dans un angle impossible (2-1, 31e). Après une caresse de Messi au-dessus (33e), Hadjam s’est même retrouvé tout proche d’égaliser, manquant de profiter d’une frappe vicieuse de Florent Mollet mal renvoyée par le portier parisien, décidément peu inspiré (36e). Mais dans la foulée sur corner, l’Italien n’a pu qu’observer la tête en cloche d’Ignatius Ganago (qui avait lui-même escroqué Jérémy Stinat en obtenant le coup de pied de coin) lui passer au-dessus et terminer sa course au fond de ses filets, pour l’égalisation nantaise à la surprise générale (2-2, 38e).

Après le repos et la soufflante de Christophe Galtier, Vitinha a testé Lafont (59e), qui s’est incliné pour la troisième fois de la soirée quand Kylian Mbappé a déposé une galette dans la boîte (un poil déviée par Hadjam, encore lui) dont Danilo Pereira s’est goinfré (3-2, 60e). Après un penalty parisien annulé, Messi a dégainé (67e, 76e), Ganago a gaspillé deux cartouches (68e, 78e), et la pépite Warren Zaïre-Emery n’est pas passée loin d’un premier pion au Parc (74e), alors que Mukiele et Marquinhos ont grimacé et sont allés s’asseoir sur le banc, en milieu de deuxième période, comme si l’infirmerie parisienne n’était pas déjà assez remplie. Mbappé, lui, a allumé des mèches tout au long du deuxième acte avant de trouver la faille, en tueur, sur un service de Timothée Pembélé (4-2, 90e+2). La dernière tentative de Mostafa Mohamed (90e+4) n’y changera rien : Nantes y a cru, mais ce match était bien pour un seul et unique homme.

PSG (3-5-2) : Donnarumma – Marquinhos (c) (Bitshiabu, 76e), S. Ramos, Danilo – Mukiele (Soler, 71e), Zaïre-Emery (Pembélé, 87e), Vitinha, F. Ruiz, N. Mendes – Messi, Mbappé. Entraîneur : Christophe Galtier.

FCN (3-4-1-2) : Lafont (c) – Castelletto, Girotto, Pallois (Simon, 70e) – Centonze, Sissoko (Guessand, 81e), Moutoussamy, Hadjam (J. Victor, 70e) – Mollet (M. Mohamed, 69e) – Blas, Ganago (Coco, 80e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Revivez la victoire du PSG contre Nantes