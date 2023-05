Nicolas Benezet : « Ça fait plaisir de recevoir le prix Puskas »

Le but de l'année a été inscrit ce samedi au stade des Antonins de Nîmes, face à Valenciennes et devant 2784 spectateurs. Nicolas Benezet, son auteur, raconte.

Samedi, vous avez égalisé à 3-3 face à Valenciennes d’une audacieuse volée de l’extérieur du droit dans un angle fermé. Cela vous fait quoi de remporter le prix Puskas dès le mois de mai ?

Je suis très satisfait, c’est quelque chose que j’attendais depuis un moment. J’ai marqué quelques beaux buts durant ma carrière sans jamais avoir été nommé, là ça fait plaisir de le recevoir directement en éteignant la concurrence.

(La dinguerie de Benezet à partir de la 3e minute)

Lorsque Jean N’Guessan vous adresse cette longue ouverture, vous savez déjà que vous allez tenter cette folie ?

Non. Je me doutais qu’il fallait que je frappe, mais je pensais la prendre du gauche. Finalement, la balle m’arrive sur le pied droit… donc je la prends du pied droit ! C’est purement de l’instinct.

Sur les images, on sent que c’est exactement ce que vous voulez faire. Vous confirmez ?

Oui, tout est calculé.

C’est le plus beau but que vous ayez marqué durant votre carrière ?

C’est ce que m’a dit le coach (Frédéric Bompard, NDLR) ce matin. Je répondrais oui et non, parce que ce n’est pas le but le plus important. Mon but avec Caen contre l’OM est peut-être moins beau, mais il est plus important, car il nous permettait de l’emporter 3-2. Le but de ce week-end était plus fantaisiste, c’est sûr.

Vous avez reçu un message de Dennis Bergkamp ?

Un mail, oui. J’ai la chance d’être bilingue, donc j’ai compris tout ce qu’il m’a dit. Il souhaitait qu’on se voie la semaine prochaine, pour qu’il prenne une photo avec moi, mais je lui ai dit que j’étais overbooké. En plus, il ne prend pas l’avion, donc le temps qu’il arrive…

Le coach ne comprend pas pourquoi les images n’ont pas fait le tour du monde.

Le monde a très peu parlé de votre chef-d’œuvre. Le Nîmes Olympique dérange ?

Je pense, malheureusement. Le coach m’a fait la même réflexion, il ne comprend pas pourquoi les images n’ont pas fait le tour du monde. Il y a peut-être eu une panne de réseau mondiale. J’attends.

Vous pratiquez le taekwondo, comme Zlatan Ibrahimovic ?

Non, je pratique plutôt la boxe. D’ordinaire, je ne suis pas assez souple du bas du corps, mais le talent compense. Lorsqu’on porte le numéro 10, il faut en avoir un petit peu.

Malgré cette égalisation, ce match nul n’est pas un bon résultat pour Nîmes, qui possède 5 points de retard sur le premier non-relégable à 4 journées de la fin. Vous croyez au maintien ?

Bien sûr qu’on y croit ! Maintenant, on n’a plus aucune marge d’erreur, il faut gagner tous les matchs. À commencer par le week-end prochain à Caen. Mais le maintien me semble être un objectif atteignable.

Le Nîmes Olympique ne diffuse plus de musique dans son stade pour ne pas avoir à payer la SACEM, une situation dont vous vous êtes ému. Quel titre pourrait vous motiver à aller chercher le maintien ?

« Beat it », de Michael Jackson, ce serait pas mal. En plus, ça permettrait de danser pendant l’échauffement, tout le monde connaît.

On n’a pas souvenir d’un but marqué en moonwalk. Cela vous paraît faisable ?

Je vais le tenter. J’ai du parquet à la maison pour m’entraîner, en espérant que le résultat soit concluant sur de la pelouse.

Vous arrivez en fin de contrat avec Nîmes en juin. Comment voyez-vous votre avenir ?

Tout va dépendre de la fin de saison. Si on se maintient, je serai à Nîmes la saison prochaine. Si malheureusement ce n’est pas le cas, il faudra voir avec les dirigeants ce qu’on fait.

Le National n’est pas un championnat qui vous tente ?

Non.

