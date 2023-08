Milan : nouveau visage

Vainqueur du Scudetto en 2022, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, le Milan retrouve peu à peu ses (belles) couleurs. Cet été, le club rossonero et sa direction américaine ont décidé de frapper fort et de nouveaux visages juvéniles ont débarqué à Milanello. Signe des ambitions élevées du club milanais ?

Qui a dit que les relations d’amour débutent toujours sur de bonnes bases ? Celle entre le Milan et Red Bird en est un parfait contre-exemple. Le 6 juin dernier, dans la stupeur générale, les propriétaires américains du club lombard (en poste depuis août 2022) décident – dans la stupeur générale – de licencier Paolo Maldini. Une séparation douloureuse, sans hommage et diplomatie, à l’américaine, que beaucoup ont (encore) du mal à accepter, à commencer par les joueurs rossoneri. « Un simple merci n’est pas suffisant », lâchera Rafael Leão sur ses réseaux sociaux. Mais alors que les supporters se remettent douloureusement du départ de leur Capitano, Red Bird décide une nouvelle fois de frapper fort, en se séparant de Sandro Tonali – âme de l’équipe et tifoso du club depuis sa tendre enfance – vendu 70 millions d’euros à Newcastle. Sur les réseaux sociaux, c’est l’interrogation. Le #RedBirdOut est en tendance sur le Twitter italien, les supporters du Milan se demandent où va le club.

Nouvelle ère

« Notre priorité est de consolider les progrès réalisés par le club ces dernières saisons. Notre objectif ne change pas, être compétitif et au sommet du football européen. C’est une nouvelle ère qui s’ouvre », rassurait Giorgio Furlani, le nouvel administrateur du club, après le départ de Maldini. En coulisses, le Milan prépare alors sa révolution. Première décision : la nomination de Geoffrey Moncada à la tête de la direction sportive, homme de confiance de Red Bird, qui occupait alors la fonction de directeur du recrutement. « Mes choix et mes investissements n’ont qu’un seul objectif, gagner », teasait même Gerry Cardinale à un supporter milanais lors de ses vacances à Carpi. Des actes sont joints aux paroles. Sur le marché estival, les Rossoneri sortent le grand jeu avec pas moins de huit recrues : Chukwueze (20 millions), Reijnders (19 millions), Loftus-Cheek (16 millions), Okafor (14 millions), Romero (gratuit) et Sportiello (gratuit). Excepté ce dernier, le Milan mise sur de jeunes joueurs à fort potentiel pouvant s’inscrire sur le long terme en Lombardie.

Un mercato orchestré par Moncada donc, à la pointe des nouvelles exigences du football actuel en se basant énormément sur la fameuse data, chose que ne faisait finalement pas Maldini. Outre ces arrivées, le Milan s’est aussi séparé de ses indésirables à savoir Junior Messias, De Ketelaere, Rebić, Tatarusanu, sans oublier les Origi, Ballo-Touré ou encore Saelemaekers, qui devraient également plier bagage dans les prochains jours. Un mercato convaincant qui vient renforcer un effectif jusqu’ici limité pour permettre à ce Milan de passer un cap.

« Nous devons impérativement gagner un trophée »

Vainqueur du Scudetto en 2022 et demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, l’AC Milan est revenu sur le devant de la scène. Désormais, les Rossoneri doivent capitaliser sur leurs excellents résultats, et ce mercato vient en quelque sorte confirmer cette dynamique. En plus du recrutement, le septuple champion d’Europe est surtout parvenu – excepté Tonali – à garder ses cadres : Tomori, Thiaw, Hernández, Calabria, Bennacer (qui devrait retrouver les pelouses vers le mois de novembre), Leão et Mike Maignan, qui pourrait même prolonger d’ici peu.

« Il y a de l’enthousiasme et de l’émotion » expliquait Stefano Pioli il y a quelques semaines dans une interview accordée à Sky Sports. Le tacticien italien s’est dit convaincu par le recrutement réalisé, mais s’est surtout montré révérencieux sur les ambitions du Milan pour cet exercice 2023-2024 : « Gagner le Scudetto est une chose merveilleuse mais qui ne sera pas facile. Je veux être un entraîneur heureux avec des joueurs heureux de porter un maillot aussi prestigieux que le nôtre. Nous abordons ce nouveau cycle avec détermination. » De son côté, Rafael Leão n’a pas caché ses objectifs. « Nous devrons impérativement gagner un trophée cette saison », s’est exclamé l’international portugais dans la Gazzetta dello Sport. Le nouveau numéro 10 milanais ajoutant : « J’ai réalisé un rêve, celui de remporter le Scudetto, maintenant, il reste la Ligue des champions. » Un brin ambitieux, on vous l’accorde. Néanmoins, après deux dernières saisons convaincantes et un mercato estival réussi, le Milan ne peut plus se cacher. Si les saisons passées, Stefano Pioli devait souvent bricoler avec un effectif limité, il dispose désormais d’un effectif étoffé et de qualité à première vue. Reste à savoir comment le divin chauve va gérer cette jeune troupe avide de succès.