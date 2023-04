Marseille : voyage, voyage !

« Quand vous regardez les adversaires que nous avons, surtout à domicile, c’est difficile de nous créer des occasions. Pour beaucoup d’équipes, presque toutes, venir jouer dans un Vélodrome plein est le plus gros match de leur saison. Elles sont très concentrées, et bien préparées. Elles jouent bas, cherchent la profondeur et nous laissent peu d’occasions. » Avant de se pointer au Moustoir ce dimanche, il n’était pas question pour Sead Kolašinac d’éluder le problème en conférence de presse : Marseille patine à domicile ces dernières semaines, ne parvient plus à gagner un match – le dernier succès à domicile en championnat remonte à mi-janvier, face à… Lorient – et laisse filer de nombreuses occasions d’espérer mieux qu’une deuxième place.

Dans les chiffres, le constat est sévère : l’OM n’a pris que 25 points sur 45 possibles, et figure simplement à la septième place d’un classement à domicile facilement dominé par le RC Lens (40 points, sur 45). Bien heureusement pour Igor Tudor et ses hommes, ce syndrome du Vélodrome est rattrapé par une impressionnante capacité à toujours rebondir à l’extérieur. Cette saison, les Phocéens ont ainsi gagné onze fois sur quatorze loin de chez eux et n’ont surtout perdu qu’une fois : c’était à Paris, au mois d’octobre dernier. Depuis, c’est un quasi-sans-faute.

Home don’t sweet OM

C’est simple, personne au sein de l’Hexagone n’a fait mieux que l’OM dans cet exercice. En Europe, seuls Naples et le Barça présentent un meilleur bilan comptable. Mais alors, comment expliquer cette double facette d’un club qui possède pourtant un soutien inconditionnel à domicile (19 matchs à guichets fermés de rang) ? « À l’extérieur, ils nous laissent plus d’espaces, donc on se crée plus d’occasions », explique, assez simplement, Kolašinac. Tudor, lui, plaidait pour le fruit du hasard face aux médias début février après une victoire à Clermont : « Je n’ai pas d’explication sur notre réussite à l’extérieur, nous ne changeons pas notre façon de jouer. Ce sont les statistiques, mais notre approche dans le jeu reste la même. »

Quoi qu’il en soit, ses gars surfent sur huit victoires consécutives à l’extérieur et un succès à Lorient ferait basculer cet enchaînement pour de bon vers les sommets : les Marseillais égaleraient, alors, la série la plus longue de victoires à l’extérieur de l’histoire du championnat. Celle-ci avait été réalisée en 2009 par… l’OM. Drôle de coïncidence : comme cette saison, le premier succès de la série avait été glané à Monaco. Et à la fin de l’exercice, peut-être un signe du destin, les hommes d’Éric Gerets avaient été récompensés en terminant à la deuxième place après avoir longtemps cru au titre.

Trois tops 10 encore à défier à l’extérieur après Lorient

À l’aube d’un sprint final passionnant, ce déplacement dans le Morbihan représente cependant une montagne pour l’OM. Lens, qui avait eu une période plus creuse après le Mondial, ne laisse en effet plus rien filer et a encore fait le plein de points face à Strasbourg. Tout comme le PSG, qui a retrouvé la victoire ce samedi soir à Nice et pris provisoirement neuf longueurs d’avance sur la troisième place. Reste à savoir si les Marseillais ont encore assez de gaz dans le moteur, eux qui ont semblé à court de ressources contre Montpellier.

« Celui qui pense que son équipe fera les 38 matchs sur un même niveau d’intensité se trompe, c’est impossible ! Parfois, tu es à 90 %. Parfois, à 80 %. Parfois, à beaucoup moins… Par rapport au travail de mes joueurs à l’entraînement, je suis très confiant et excité de voir comment va se terminer la saison », a encore rassuré Tudor. Avant la fin de la saison (et après Lorient), justement, l’OM rencontrera trois membres du top 10 actuel sur sa route : Lens, Lyon et Lille. La bonne nouvelle, pour les Phocéens ? Tous ces matchs seront à négocier à l’extérieur.