Manchester City éteint Arsenal et prend la tête

Reporté en raison du décès de la reine Elizabeth II, le choc entre Arsenal et Manchester City a enfin pu se jouer, cinq mois plus tard que prévu. Peut-être un tournant puisque le champion est venu s'imposer à l'Emirates, ce que personne n'avait réussi jusqu'ici, pour prendre les commandes du championnat.

Arsenal 1-3 Manchester City

Buts : Saka (42e sp) // De Bruyne (24e), Grealish (72e) et Haaland (82e)

La Premier League est bel et bien relancée ! Alors qu’Arsenal comptait huit points d’avance il y a tout pile un mois, les Gunners ont vu Manchester City revenir pleine balle dans leur rétro. Jusqu’à leur griller la politesse en gagnant à l’Emirates mercredi soir (1-3). Un succès qui permet au champion en titre de prendre la tête du championnat à la différence de buts. Arsenal compte toujours un match en moins, mais la dynamique s’est clairement inversée.

Le cauchemar de Tomiyasu

Les vingt premières minutes ont donné lieu à une grosse bataille au milieu de terrain. Peu d’occasions franches en revanche. Granit Xhaka a bien coupé la passe de Jack Grealish vers Riyad Mahrez (7e), et Rúben Dias a bloqué la frappe d’Eddie Nketiah, qui avait pris la profondeur (12e). À la réception d’une galette confectionnée par Oleksandr Zinchenko, le remplaçant de Gabriel Jesus a ensuite fait se lever l’Emirates, mais il n’a pas cadré sa tête, malgré la liberté laissée par Nathan Aké et Bernardo Silva (22e). Titulaire pour la première fois de l’année en championnat, au détriment de Ben White, Takehiro Tomiyasu a malencontreusement offert l’ouverture du score aux visiteurs. Après un premier avertissement d’Erling Haaland, qui lui était passé devant au deuxième poteau (16e), le Japonais s’est totalement raté au moment de transmettre le ballon à son gardien. Manque de bol, Kevin De Bruyne passait par là. Alors qu’il n’avait plus marqué depuis le 29 octobre, le Belge ne s’est pas fait prier pour ajuster Ramsdale du pied gauche (0-1, 24e).

Le latéral des Gunners aurait pu se rattraper dans la surface adverse, mais sa reprise de volée du gauche a fini dans la tribune (28e). Loin de baisser la tête, Arsenal a encore porté le danger sur la cage mancunienne au bout d’un superbe mouvement, conclu par un mauvais choix de Bukayo Saka, qui s’est laissé enfermer alors qu’il avait l’occasion de frapper (29e). Dans ce temps fort londonien, Nathan Aké a dû s’arracher sur sa ligne pour empêcher Nketiah d’égaliser. L’arbitre a néanmoins désigné le point de penalty pour une sortie en retard d’Ederson sur l’attaquant anglais. Saka a transformé la sentence sans trembler, en prenant le portier à contre-pied (1-1, 42e). Arsenal s’est fait peur dans le temps additionnel en voyant la tête piquée de Rodri toucher la barre transversale (45e+6). Pas la dernière frayeur de la soirée.

Sept à la maison

Accroché par Gabriel alors qu’il avait pris l’avantage à la course, Erling Haaland a cru obtenir un penalty peu avant l’heure de jeu. C’était sans compter un hors-jeu de quelques centimètres, salvateur pour Arsenal (58e). Pep Guardiola a décidé de changer son système en remplaçant Mahrez par Manuel Akanji (62e). Il aurait pu se faire cueillir par Nketiah, à qui il n’a manqué qu’une petite pointure de chaussure pour reprendre un ballon de Tomiyasu (66e). Mais le plan du technicien catalan a fini par porter ses fruits. Ramsdale et Jorginho ont retardé l’échéance face à Rodri et Akanji (68e). Le portier londonien a encore dû intervenir pour boucher l’angle devant Haaland suite à une perte de balle de Zinchenko (69e). Il s’est néanmoins incliné sur une frappe du droit de Grealish, parfaitement décalé par İlkay Gündoğan (1-2, 72e). Servi par De Bruyne, Haaland a fini le travail dans la surface pour son 26e but de la saison en championnat (1-3, 82e). Le score en restera là, malgré une nouvelle opportunité pour Nketiah, qui n’a pas suffisamment maîtrisé son coup de tête (89e). Déjà vainqueur d’Arsenal en Cup fin janvier, City confirme la tendance : les sept derniers duels entre Skyblues et Gunners ont été remportés par les premiers nommés. L’opération est excellente comptablement, mais elle le sera peut-être encore davantage psychologiquement…

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale – Tomiyasu (White, 81e), Saliba, Gabriel, Zinchenko – Ødegaard, Jorginho, Xhaka – Saka, Nketiah, Martinelli (Trossard, 76e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Manchester City (3-2-4-1) : Ederson – Aké, Dias, Walker – Silva, Rodri – Grealish (Foden, 76e), Gündoğan, De Bruyne (Phillips, 88e), Mahrez (Akanji, 62e) – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.