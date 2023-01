Manchester City fait plier Arsenal

Manchester City 1-0 Arsenal

But : Nathan Aké (64e) pour les Citizens.

Le bilan des quatorze dernières rencontres entre Manchester City et Arsenal ? Douze victoires des Citizens. Les Gunners n’ont battu les Skyblues que deux fois en près de six ans. Ces deux exceptions, les Londoniens ne les ont réalisées qu’en FA Cup (2017, 2020). Malgré sa série dans cette compétition, Arsenal n’a pas su renverser son dauphin en championnat, ce vendredi, et a concédé un sixième revers consécutif face aux Mancuniens. Il faut dire que Mikel Arteta n’a pas envoyé son équipe type sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Ce remaniement a tout de même donné du fil à retordre aux locaux, qui ont dû s’en remettre à un but de Nathan Aké pour arracher leur billet pour les huitièmes de finale.

Trossard, les manches retroussées

Dès le coup d’envoi, les deux techniciens espagnols montrent des ambitions différentes : City affiche son équipe type, ou presque, et Arsenal se pointe avec un onze bien remanié. D’ailleurs, Erling Haaland profite rapidement du manque de rythme de Rob Holding, titulaire à la place de William Saliba. Le défenseur anglais rate son intervention, laissant le Cyborg filer au but. Mais Matt Turner sort loin de sa cage et devance le Norvégien. Ce dernier tente alors un retourné à la Zlatan, mais il n’est pas assez puissant pour tromper Takehiro Tomiyasu, qui avait bien couvert son gardien (9e). Si les Citizens maîtrisent le ballon et tentent de passer dans l’axe, les Gunners contrent et exploitent les côtés. Pendant que Bukayo Saka galère face à Aké, Leandro Trossard, pour sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs, s’amuse avec Rico Lewis.

Le Belge parvient à déborder deux fois côté gauche et à offrir des centres dangereux (5e, 33e). L’ex de Brighton se crée aussi sa propre occasion, mais sa frappe du gauche est sortie par Stefan Ortega (21e). En face, son compatriote Kevin De Bruyne n’est pas étincelant, même si sa frappe enroulée du gauche manque d’illuminer le premier acte (25e). Le rouquin n’est pas le seul joueur de City à rater les 45 premières minutes : Haaland, Riyad Mahrez et Rodri ne sont franchement pas transcendants. Comme souvent ces derniers temps, City revient des vestiaires avec des intentions plus offensives. Toutefois, l’entrée de Saliba à la mi-temps contrecarre les plans d’Haaland, qui s’amuse moins qu’avec Holding.

La différence se fait finalement sans le cyborg. Entré à la place de Mahrez, Julián Álvarez est trouvé dans le cœur du jeu. Pas attaqué, il déclenche une lointaine frappe du droit qui heurte le poteau. Jack Grealish a bien suivi, conserve le cuir et donne à Nathan Aké, à gauche de la surface, qui envoie un ballon merveilleusement travaillé dans le petit filet de Turner pour ouvrir le score (1-0, 64e). La rébellion londonienne ne se fait pas attendre, alors qu’Arteta commence à faire entrer les titulaires habituels, mais ne submerge pas les locaux. Sur son terrain, City maîtrise pépère et fait ce qu’il sait faire de mieux : la passe à dix. Les Gunners se réveillent dans les dix dernières minutes, mais ne se créent aucune réelle occasion et ne rattraperont jamais leur retard.

Manchester City (4-3-3) : Ortega – Lewis (Walker, 58e), Akanji, Stones (Laporte, 45+4e), Aké – Gündoğan, Rodri, De Bruyne (Silva, 75e) – Mahrez (Álvarez, 58e), Haaland, Grealish. Entraîneur : Pep Guardiola.

Arsenal (4-3-3) : Turner – Tomiyasu, Holding (Saliba, 46e), Gabriel, Tierney (Zinchenko, 66e) – Partey (Sambi, 46e), Vieira, Xhaka – Saka (Ødegaard, 74e), Nketiah, Trossard (Martinelli, 66e). Entraîneur : Mikel Arteta.