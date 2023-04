Malick Thiaw, taille patron

Si l’expression « faire une entrée fracassante » est souvent (voire exclusivement) réservée aux attaquants, Malick Thiaw pourrait en être une belle exception. Ce samedi, face à la Roma (1-1) et sur la pelouse de l’Olimpico, ce dernier a en effet rendu une copie sans rature : 83% de duels gagnés, 100% de tacles réussis pour un total de cinq interceptions en 45 minutes. Entré en lieu et place de Fikayo Tomori, touché après une méchante béquille reçue d’Abraham (son grand ami), le défenseur allemand est parvenu à pallier l’absence de son coéquipier de la meilleure des manières. Aux côtés de Simon Kjaer, Thiaw s’est ainsi montré infaillible, démontrant une nouvelle fois à Stefano Pioli qu’il dispose d’un véritable roc dans son effectif et faisant au passage oublier la sortie de son comparse anglais. Solide dans les duels, faisant preuve d’une grande rigueur tactique et propre dans les relances, l’ancien joueur de Schalke 04 ne cesse de franchir les caps en Lombardie. Si bien qu’il est assez difficile de lui trouver des défauts.

Petit frère n’a qu’un souhait

Souvenez-vous du 14 février dernier. Non pas de votre soirée ratée dans un restaurant faussement luxueux avec votre conjoint(e), mais bien du récital de Malick Thiaw face à Tottenham en huitièmes de finale de la Ligue des champions (1-0). Pour son baptême de feu dans la compétition, le central est entré dans le cœur des tifosi milanais devant Harry Kane and co : « San Siro a une nouvelle légende et elle vient d’Allemagne : agressif, coriace, il est à l’origine du but milanais sur une parfaite relance », titrait dans la foulée la Gazzetta dello Sport. Alors que l’AC Milan était en pleine crise en ce début d’année 2023, la faute, notamment, à une défense perméable (onze buts encaissés en trois matchs). Stefano Pioli avait alors dû revoir ses plans, en lâchant son 4-2-3-1 préférentiel pour un 3-4-2-1. Pari gagnant. « Il s’est rapidement montré performant, il dispose des qualités nécessaires pour devenir un défenseur de classe mondiale », lâchait le tacticien lombard après sa prestation contre les Spurs lors du match retour à Wembley (0-0). Car oui, Thiaw s’est permis de ridiculiser Kane aussi bien à l’aller qu’au retour.

Et si ces dernières semaines, Milan est repassé à un système à quatre, troquant l’Allemand pour une charnière Kjaer-Tomori des plus classiques, nul doute que le néo-international ne compte pas se satisfaire d’un rôle de doublure. Titulaire à neuf reprises sur les onze derniers matchs de Serie A, Malick Thiaw doit pour le moment enfiler la chasuble et s’asseoir sur le banc aux côtés de Charles De Ketelaere et Tiémoué Bakayoko lors des gros matchs. Exemple contre Naples pour les trois confrontations successives (championnat et Ligue des champions), où le gamin de Düsseldorf ne sera jamais entré en jeu, laissant ses coéquipiers mettre dans leurs poches l’armada azzurra.

Jamais Thiaw tôt

Néanmoins, si Kjaer est indiscutable au vu de ses prestations, Tomori, lui, ne dispose pas du totem d’immunité. En témoigne sa faute dans la surface face au Napoli en Ligue des champions, offrant un penalty à Khvicha Kvaratskhelia, finalement repoussé par Mike Maignan. Des erreurs récurrentes, dont « profite » Thiaw dans sa quête de temps de jeu. Mais comme à son habitude, Stefano Pioli se veut prudent avec ses poulains, en les alignant de façon sporadique.

Débarqué à San Siro l’été dernier, Thiaw représente donc assurément l’avenir de ce Milan. Et après Tomori ou Kalulu, les dirigeants rossoneri ont une nouvelle fois vu juste dans le secteur défensif. Rien d’étonnant, lorsqu’un certain Paolo Maldini chapeaute le tout : « Notre première rencontre était totalement folle, j’ai directement appelé mes parents après ça », déclarait le fan de Yaya Touré en août dernier pour la chaîne officielle de l’AC Milan. À seulement 21 ans, Malick Thiaw enchaîne les étincelles avec l’assurance et le sérieux d’un vieux briscard. Mais comme pour Kylian Mbappé : ne venez surtout pas lui parler d’âge.

