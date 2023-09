Lyon : et maintenant, tourner la page

La claque reçue ce dimanche soir face au PSG (1-4) n’est que le résultat d’un été morose. Avant la partie, la plupart des amateurs de notre Ligue 1 ne donnaient pas cher de la peau de l’Olympique lyonnais, qui traverse sa pire crise dans ce millénaire. Et même si l’OL nous a déjà habitués à se transcender dans les grands rendez-vous ces dernières années, les Rhodaniens n’ont jamais été aussi peu surprenants que ce soir, avec l’humiliation de regagner les vestiaires en étant menés 4-0 à la pause, chez eux. S’ils ont récolté la bronca du Groupama Stadium, ce sont aussi eux qui se sont fait gronder par le capo des Bad Gones, après le coup de sifflet final. « On ne demande qu’une seule chose : être à vos côtés. Mais pour ça, il va falloir que vous le méritiez ! […] On attend de vous que vous vous arrachiez sur le terrain. Et que si on doit prendre des pilules, ce soit la tête haute », a envoyé le leader, devant une banderole stipulant que « s’il existe des leaders dans ce vestiaire, ils n’ont plus le droit de se taire ».

Le summum de la crise

Ce sont donc les joueurs, il est vrai balayés sur le terrain, qui ont donc reçu toute la colère des travées. Pendant que Jean-Michel Aulas – pas innocent dans ce déclassement – était en loges, et que John Textor, Labor Day oblige, ignorait ses soucis, de l’autre côté de l’Atlantique. Ce qui n’enlève en rien l’affreux premier acte que les Rhodaniens ont livré. « C’est inadmissible. On n’a pas montré de caractère. On s’est fait marcher dessus pendant 45 minutes », a pesté Anthony Lopes au micro de Prime Video après la rencontre. À la pause, les BG87 ont aussi dégainé une banderole visant leur coach : « Laurent Blanc, si tu n’as plus les couilles de te battre, démissionne ». « Dans notre situation, il n’y a pas qu’un seul responsable », a vaguement répondu sur Prime la personne visée, qui a tout même reconnu comprendre la gronde. Cette mi-temps a finalement été le summum d’une crise qui s’installe aussi en septembre entre Rhône et Saône : « On ne peut pas revenir en arrière. Le mal a été fait, on a fait un mois d’août catastrophique. Un point sur quatre matchs, ce n’est pas digne de l’Olympique lyonnais », a constaté le gardien du cru.

Nouvelle banderole du virage nord : « Laurent Blanc, si tu n’as plus les couilles de te battre démissionne » #OLPSG pic.twitter.com/oKAQqp3Uc3 — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) September 3, 2023

Mais comme l’évoque Lopes, tout n’a pas été aussi noir au retour des vestiaires, et si Gianluigi Donnarumma n’était pas l’extraordinaire gardien qu’il est, l’OL aurait pu inscrire plus d’un but : « On a essayé de montrer un autre visage en seconde période » Il faut dire aussi que les Parisiens, vu le conséquent avantage qu’ils avaient su construire, n’ont pas forcément regagné la pelouse du formidable outil avec une envie débordante. Pour la première fois de la saison, Lyon a même remporté une mi-temps. Bon, ce n’est pas une réelle satisfaction, et il paraît impossible pour Blanc, ou celui qui sera sur la banc au retour de la trêve, de se baser sur ce second acte pour enclencher une dynamique. Justement, cette trêve arrive à point nommé pour l’OL et sera cruciale dans sa saison. « On va couper. Je pense que ça va faire du bien, pour les têtes. Parce que ça commence à être très compliqué. Il va falloir repartir du bon pied, dès le match face au Havre. Ceux qui partent en sélection, qu’ils aillent se ressourcer là-bas. Ceux qui restent ici, qu’ils travaillent et se ressourcent en famille », a admis Lopes, visiblement soulagé de ne pas disputer un autre match le week-end prochain.

Techniquement aussi, cette trêve va permettre au staff d’intégrer ses nouveaux joueurs, comme Ernest Nuamah, qui a montré de belles choses ce dimanche soir, ou Mama Baldé, plus visible que Tino Kadewere. « Ça nous permettra de récupérer quelques blessés, quelques joueurs majeurs absent depuis longtemps », s’est également satisfait l’entraîneur des Gones, en parlant d’Alexandre Lacazette et Dejan Lovren. Ces deux semaines de pause offriront à toutes les parties de ce club l’occasion de sortir la tête de l’eau, et de réenclencher quelque chose. Si toutefois Laurent Blanc était confirmé sur son banc, ce qui ne semble pas être acquis au regard de la débâcle du soir, et de la cote dont il bénéficie auprès des dirigeants. Les joueurs vont pouvoir travailler et tenter de recréer une alchimie, qui leur permettra de ne pas voir l’objectif maintien se présenter trop tôt.

La réaction des Bad Gones face à leurs joueurs