Lyon est lanterne rouge de Ligue 1 pour la première fois depuis 1995

Le calice jusqu’à la lie.

Giflé ce dimanche soir par le PSG (1-4), l’OL se retrouve avec seulement un petit point dans la besace après quatre journées de championnat. Un total évidemment dérisoire quand on s’appelle l’Olympique lyonnais et qui n’était plus arrivé depuis belle lurette. Les gars de Laurent Blanc sont bons derniers de Ligue 1, une première à Lyon depuis la première journée de la saison 1995-1996… Il s’agit également du plus petit total de points à ce stade du championnat dans l’histoire du club. Autant dire que la trêve internationale arrive à point nommé.

18 – Lyon est dernier de Ligue 1 pour la 1re fois depuis la 1re journée de la saison 1995/96. L'OL ne compte que 1 point après 4 matches, le total le moins élevé de son histoire à ce stade dans l'élite. Rouge. pic.twitter.com/eTukpAaBir — OptaJean (@OptaJean) September 3, 2023

Les Lyonnais pourront se consoler en se disant qu’ils ont gagné la deuxième mi-temps, au moins.

