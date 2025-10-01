Quelles solutions au milieu pour Monaco ?

À poil au milieu avec une cascade de forfaits, l’AS Monaco aurait bien besoin d’un coup de main pour épaissir son entrejeu avant d’affronter Manchester City. Et comme il n’y a pas de juste milieu, mais seulement des milieux très justes, on a juste fait les fonds de tiroir.

→ Stanis Idumbo

Lamine Camara, Denis Zakaria, Aleksandr Golovin, Aladji Bamba, tous out, le latéral Jordan Teze dépannant déjà à la récupération, Monaco va devoir piocher dans sa réserve pour accompagner le brave Mamadou Coulibaly. Et un élément peut sauver les meubles. Stanis Idumbo a beau n’avoir que 20 ans, il est déjà passé par l’Ajax et Séville (essentiellement en équipes de jeunes, c’est vrai), et affiche donc le CV d’un vieux briscard de 30 balais. Alors que le Belge a disputé les deux derniers matchs de Monaco en sortant du banc, avec une passe dé contre Metz, ne serait-ce pas l’heure de le faire débuter ? Bon et puis au passage, le gars a quand même le prénom (oui il manque un « n », ok) d’un type qui a convoité le trône de fer et la gouvernance de Westeros pendant quatre saisons de Game of Thrones, alors gouverner le milieu contre City, ça devrait aller.

→ Adi Hütter

Pour ceux qui ne le savent, le coach actuel de l’ASM a connu ses heures de gloire entre la fin des années 1980 et le début des années 2000. Milieu de terrain, il a disputé plus de 200 matchs en Bundesliga autrichienne et le terrain n’a plus vraiment de secrets pour lui. Au passage, il a cumulé six matchs de Ligue des champions avec le Casino Salzbourg, l’ancêtre du Red Bull Salzbourg, 13 en Coupe de l’UEFA, dont une finale contre l’Inter en 1994, toujours avec le Casino et 14 sélections avec l’équipe nationale. Bon, vous l’avez compris, Adi Hütter aurait toute sa place dans l’entrejeu de son équipe. Surtout, ce sera très pratique pour faire passer les consignes en direct plutôt que de perdre sa voix à crier ou que de devoir donner des consignes illisibles sur un bout de papier minuscule au moment des changements. Reste plus qu’à faire une légère modif’ sur la licence, ajouter un certif médical et le tour est joué !

<iframe loading="lazy" title="Adi Hütter ● Skills ● Inter 1-0 Casino Salzburg ● UEFA Cup Final 1993-94" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/AeXnNI7O8c0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

→ Bernardo Silva

Du haut de ses 147 matchs sous la tunique de Monaco, Bernado Silva n’a pas oublié d’où il venait. Il était d’ailleurs du groupe qui avait fait tomber les Cityzens en 2017. Alors voilà un plan tout simple : au moment où les deux équipes attendent dans le tunnel leur entrée sur le terrain, deux ou trois gars de Monaco attrapent Bernardo, lui font enfiler une liquette de l’ASM, puis lui font traverser le couloir tout en refilant un joueur blessé habillé en Skyblue à City. Ça paraît compliqué, mais est-ce que ce sera plus dur à faire que de battre City sur le terrain ? Vous avez jusqu’à ce soir pour y répondre !

→ Maghnes Akliouche

Mais si, vous savez, la pépite monégasque de ces derniers mois. De retour de vacances en Belgique, il est fin prêt à montrer à Pep Guardiola que c’est lui sa future recrue à 80 patates.

→ Paul Pogba

Il n’y a pas moyen de décaler la rencontre à la mi-octobre ? Une petite grêle sur Louis-II et on en parle plus ?

Paul Pogba 8⃣ 🫡 pic.twitter.com/NaHhufhrlq — AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) September 25, 2025

→ Diego Trégoat

Il a fini troisième de notre Ballon d’or et c’est bien plus qu’un nom clinquant. Il connaît les épopées en Coupe, alors pourquoi ne pas tenter le coup ?

→ Ansu Fati

C’est l’homme à tout faire de l’AS Monaco depuis quelques matchs, alors autant lui proposer de descendre d’un cran et de prendre les rênes du milieu, plutôt que de bricoler avec Jordan Teze ou Eric Dier. Sa qualité technique pourrait même faire du bien dans l’entrejeu.

4⃣ goals 3⃣ matches Ansu Fati keeps delivering. 💪 pic.twitter.com/E0NiGyMbZA — AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) September 27, 2025

→ Pape Cabral

Comme la messe semble déjà dite avant même le coup d’envoi de la rencontre, pourquoi ne pas invoquer le pape ? Apparu pour la première fois en pro lors de la déroute face à Lorient le week-end dernier, le capitaine de l’équipe espoir monégasque pourrait bien changer de dimension face à City. Il aime les matchs à enjeux, en témoignent ses buts en demi-finales puis en finale de Coupe Gambardella en 2023. Et puis au pire, s’il s’écroule, personne ne lui en tiendra rigueur (qui se souvient de la perf d’Ousmane Touré face à l’Atlético ?), alors que s’il crève l’écran, ce sera parti pour un sacré tour de manège ! Donnez sa chance au gamin !

→ Des joueurs libres

Petit tips pour Thiago Scuro avant ce soir : Transfermarkt → Joueurs sans contrat → Poste : Milieu → Faire dérouler. Comme on est super sympa, on a pris quelques-uns des plus gros noms de la liste et on les met juste ici : Alex Oxlade-Chamberlain, Dele Alli, Raphinha, Miralem Pjanić, Giacomo Bonaventura, Oriol Romeu, Ayman Kari…

