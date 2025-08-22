Nancy fait un gros coup à Dunkerque, Clermont enfonce Grenoble

Dans un multiplex sans 0-0, et c’est assez rare pour être souligné, Nancy a réalisé une très belle opération sur la pelouse de Dunkerque et se propulse en tête du championnat. En bas de classement, Grenoble et Bastia marquent déjà le pas.

Nancy en route pour le back to back de montées ?

C’est bien évidemment trop tôt pour le dire, mais les Lorrains ont tapé du poing sur la table ce vendredi soir avec une belle victoire à Dunkerque, candidat déclaré à la montée (1-3). Les événements avaient en plus démarré de la meilleure des manières pour les locaux, qui ont ouvert le score très rapidement grâce à Aristide Zossou, avant d’être rattrapés dans la foulée sur une réalisation de Walid Bouabdelli puis dépassés par des Nancéiens dominateurs, qui ont pris l’avantage par l’intermédiaire de Nicolas Saint-Ruf, avant le but du break en seconde période de Brandon Bokangu. Voilà les gars de l’éternel Pablo Correa en tête de Ligue 2, en attendant d’autres résultats plus tard dans le week-end. Plus au sud, Clermont s’est imposé à domicile contre Grenoble (2-1), qui se retrouve avec un seul point au compteur en trois matchs. Le tout jeune Ilhan Fakili a donné la victoire aux Clermontois, alors que Théo Valls avait piqué en premier pour les Grenoblois, et qu’Efe Sarikaya avait remis les deux équipes à hauteur avec un but contre son camp.

Le Mans s’est vengé

Défait au bout du bout de la nuit lundi, Le Mans a retrouvé le sourire à domicile en faisant tourner un scénario cette fois en sa faveur. Alors que tout indiquait qu’on tiendrait ici le seul et unique 0-0 de la soirée, les Manceaux ont gratté trois points grâce à un but sur penalty de Dame Gueye dans le temps additionnel contre Bastia (1-0), quinzième. Enfin, dans les deux derniers matchs de ce vendredi, Rodez et Laval ont partagé les points (1-1) avec un premier but ruthénois de Kenny Nagera en première mi-temps et une égalisation lavalloise en seconde de Sam Sanna, et Annecy a pris trois points à l’extérieur en s’imposant face à l’Amiens de Paul Bernardoni (0-1) sur un unique pion de François Lajugie.

Amiens 0-1 Annecy

But : Lajugie (15e) pour Annecy

Clermont 2-1 Grenoble

Buts : Sarikaya CSC (64e) et Fakili (67e) pour Clermont // Valls (60e) pour Grenoble

Dunkerque 1-3 Nancy

Buts : Zossou (6e) pour Dunkerque // Bouabdelli (10e), Saint-Ruf (45e) et Bokangu (54e) pour Nancy

Le Mans 1-0 Bastia

But : Gueye (90e+3, SP) pour Le Mans

Rodez 1-1 Laval

Buts : Nagera (27e) // Sanna (55e) pour Laval

