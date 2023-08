Ligue 1 : Les 7 bizuts qui vont flamber cette saison

Philipp Köhn (Monaco)

L’AS Monaco a enfin tourné la page Alexander Nübel, retourné au Bayern à l’issue d’un prêt de deux ans qui n’aura franchement pas convaincu grand monde. Les dirigeants du club de la Principauté placent donc beaucoup d’attentes sur son successeur, Philipp Köhn, arrivé en provenance du RB Salzbourg, pour être un dernier rempart solide et fiable. Deux qualités prépondérantes qui semblent pouvoir figurer sur le CV du portier suisse de 25 ans, élu meilleur gardien de Bundesliga autrichienne la saison passée. Vu le style de jeu offensif prôné par Adi Hütter et la porosité d’une défense monégasque qui se cherche encore, il aura certainement un paquet d’arrêts à effectuer. Et autant d’occasions de se mettre en valeur.

L'AS Monaco est heureux d'annoncer la signature de Philipp Köhn en provenance du @RedBullSalzburg. Le gardien suisse de 25 ans s'engage pour 5 saisons ✍#WelcomePhilipp 👋 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 15, 2023

Morgan Guilavogui (Lens)

Visage familier des habitués de la Ligue 2, Morgan Guilavogui a fait un grand bond en avant cet été, en s’engageant avec Lens. La marche sera-t-elle trop haute pour lui ? On en doute fortement. À son aise sur une aile comme dans l’axe, le longiligne international guinéen brille autant à la construction qu’à la finition des actions, grâce à une pointe de vitesse ravageuse et un sens du but aiguisé. Après avoir tenu l’attaque du Paris FC à bout de bras pendant deux ans, le joueur formé à Toulon a largement de quoi séduire Franck Haise. Qui doit en plus composer avec un secteur offensif amoindri par le départ de Loïs Openda et les pépins physiques récurrents de Wesley Saïd.

Morgan Guilavogui (Lens) face au Torino.

Yassine Kechta (Le Havre)

Il y a un an, dans le money time du mercato estival, Mathieu Bodmer, à peine arrivé au HAC, offrait de justesse son premier contrat pro à Yassine Kechta, jeune talent du centre en instance de départ car Paul Le Guen ne comptait pas sur lui. Probablement l’une des meilleures inspirations du directeur sportif havrais, tant le joueur de 21 ans a rayonné dans l’entrejeu des Hacmen, sacrés champions de Ligue 2. Milieu très technique, doté d’un gros volume de jeu et jamais avare d’efforts au pressing, le Marocain à la longue chevelure a été victime d’une fracture de la fibula en avril, ce qui l’a contraint à être opéré. Bonne nouvelle : il sera de retour à temps pour mordre dans la Ligue 1 à pleines dents.

Hákon Haraldsson (Lille)

Pour remplacer Jonathan Bamba, parti libre après cinq années de bons et irréguliers services, Lille a décidé de miser sur un crack venu du grand Nord. Du haut de ses 20 ans, Hákon Haraldsson est parfois comparé à Antoine Griezmann, rien que ça. Il faut dire que sa polyvalence – il peut évoluer sur une aile, en pointe ou en meneur de jeu – et son aisance balle au pied, entraperçues avec Copenhague en Ligue des champions la saison passée, suscitent naturellement les éloges. Et l’Islandais s’est visiblement bien adapté à sa nouvelle équipe, puisqu’il a planté cinq buts en deux matchs amicaux, contre le Cercle Bruges (7-2) et Le Havre (3-2). Ça annonce la couleur.

Hákon Haraldsson célèbre l’un de ses buts face au Cercle Bruges.

Abakar Sylla (Strasbourg)

Le RC Strasbourg a beau avoir été boosté par son passage sous le giron de BlueCo, on ne peut qu’être incrédule en le voyant claquer 20 millions d’euros – soit le plus gros transfert de son histoire – pour s’offrir un défenseur de 20 piges. Abakar Sylla sera très attendu, c’est une certitude, mais il a tout ce qu’il faut pour faire taire d’éventuels sceptiques. L’international ivoirien s’était d’ailleurs déjà fait remarquer en Ligue des champions la saison dernière, avec le Club Bruges. Solide dans les duels, doté d’un excellent sens de l’anticipation et plutôt adroit à la relance, on voit mal comment il pourrait ne pas devenir le nouveau roc de l’arrière-garde alsacienne.

😃 #RCSASVW (2-1) I 𝐇𝐞𝐮𝐫𝐞𝐮𝐱 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐀𝐛𝐚 ! 👏 pic.twitter.com/SNC0Hz6x72 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 5, 2023

Oumar Diakité (Reims)

Faire oublier Folarin Balogun à Reims (21 buts en championnat) ressemble à une mission quasi-impossible. Pourtant, Oumar Diakité va tenter de relever le défi. Dans son registre à lui. L’ancien du RB Salzbourg dégage beaucoup de puissance et fait preuve d’une grande spontanéité face au but, ce qui lui a permis de trouver le chemin des filets à cinq reprises pendant la préparation des Champenois. « C’est un tronc d’arbre », image son entraîneur, Will Still. On ne sait pas exactement de quel genre d’arbre il s’agit, mais on imagine aisément que ce tronc risque de faire de sacrés dégâts au sein des défenses de l’élite.

+1️⃣ pour 𝐎𝐮𝐦𝐚𝐫 𝐃𝐢𝐚𝐤𝐢𝐭𝐞́ qui en est à 5 réalisations durant cette préparation estivale ! 💪⚽️ pic.twitter.com/V1HhbfR16d — Stade de Reims (@StadeDeReims) July 27, 2023

Mamady Bangré (Toulouse)

Cet été encore, Damien Comolli a fait chauffer son algorithme pour identifier de nouvelles recrues à même de bonifier le jeu de son TFC. Mais c’est un Pitchoun qui pourrait bien endosser le costume de révélation de la saison chez les Violets, en la personne de Mamady Bangré. L’ailier burkinabé sort d’un prêt très convaincant à QRM, où il s’est étoffé physiquement et a empilé les prestations de qualité. Le gaucher de 21 ans a déjà fait parler sa vivacité et sa lucidité dans la zone de vérité pendant la préparation, en témoignent son but contre le Werder et sa passe décisive face à la Roma. Entre l’absence sur blessure d’Ibrahim Cissoko et de possibles départs (Farès Chaïbi, Zakaria Aboukhlal), il aura une belle opportunité à saisir dès l’entame du championnat.

Le but libérateur de @BegraouiYanis contre la Roma avec les commentaires de @Jano_Resseguie de RMC Sport, on ne s'en lasse pas 😍#PrépaTFC pic.twitter.com/Zya1KykGcN — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 6, 2023

