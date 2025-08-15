OM : une couleur à annoncer

Après un exercice 2024-2025 qui s'est achevé au Vélodrome face à Rennes en mai au son de la Ligue des champions, l'OM se doit d'être ambitieux à l'aube de cette nouvelle saison, qui débute... à Rennes. Entre une préparation réussie, un mercato audacieux et une unité à toutes les échelons du club, Marseille peut rêver en grand.

La Ligue 1 reprend ce vendredi comme il s’était achevé : par une rencontre opposant le Stade rennais à l’Olympique de Marseille. Après une saison 2024-2025 à rebondissements et parfois traversée par des tumultes que seule la cité phocéenne sait réserver, l’été a été traversé de manière sereine dans la capitale provençale. Les dérapages d’Auxerre semblent désormais loin tant l’unité entre toutes les strates du club semble indéfectible. Une tranquillité qu’il faut désormais transposer sur le terrain en mêlant les actes aux discours.

Roberto De Zerbi, l’an II

Depuis André Villas-Boas, aucun entraîneur n’était resté sur le banc de l’OM deux saisons pleines. Nommé en mars 2021, Jorge Sampaoli avait donné sa démission au début de l’été 2022, tout comme Igor Tudor un an plus tard. L’instabilité aura donc duré trois ans avec comme point d’orgue la saison 2023-2024 qui a vu quatre entraîneurs différents se succéder en huit mois. Avec Roberto De Zerbi, ces temps semblent désormais révolus. « C’est la première fois que ça m’arrive d’avoir un coach pour une deuxième saison d’affilée, se réjouissait Leonardo Balerdi. C’est bien pour la continuité, pour les joueurs. Cette année, on va faire de belles choses avec lui. On est prêts. » Malgré les sirènes milanaises et la réunion au sommet entre Frank McCourt, Pablo Longoria et lui aux États-Unis fin mai, le tacticien italien adoubé par le Vélodrome depuis son arrivée sort de l’été en position de force.

Je pense qu’on est plus compétitifs cette année. On aura plus de matchs, on devra bien gérer les charges de travail pour éviter de se retrouver avec d’autres blessés. Roberto De Zerbi

Si le mot d’ordre est la continuité, il s’est également transposé à l’effectif phocéen. Malgré les sollicitations, les cadres de la saison précédente : Gerónimo Rulli, Adrien Rabiot, Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg et Leonardo Balerdi sont toujours olympiens en ce jour de reprise du championnat, un signal positif comme l’a expliqué le capitaine olympien : « On discute entre nous. Je pense que personne ne va partir mais c’est le foot, on ne sait jamais. J’ai parlé avec les cadres, c’est important qu’ils restent, ce sont tous de bons joueurs et de bonnes personnes. » Un effectif pléthorique qui a enregistré l’arrivée de véritables renforts pour être compétitif dans l’ensemble des compétitions disputées par l’OM, à l’instar d’Igor Paixão devenu le transfert le plus onéreux réalisé par Marseille, de Facundo Medina ou encore le retour au bercail de Pierre-Eymerick Aubameyang.

L’OM s’avance vers cette saison 2025-2026 avec des ambitions affichées, reste à les concrétiser sur le terrain.

Un mercato qui n’a toutefois pas encore fermé ses portes en Provence comme l’a expliqué De Zerbi en conférence de presse ce jeudi : « Je pense qu’on est plus compétitifs cette année. On aura plus de matchs, on devra bien gérer les charges de travail pour éviter de se retrouver avec d’autres blessés. Mais le mercato n’est pas fini, en entrées et en sorties. mais à l’heure actuelle, je suis très content de mon équipe. » Une arrivée au poste de latéral gauche serait la priorité du club. L’arrivée de Medhi Benatia au poste de conseiller sportif du club a également donné une autre envergure aux mercatos marseillais et à la gestion du club ces dernières saisons.

La Ligue des champions, baromètre de la saison olympienne

Toutefois, à Marseille, une tempête n’est jamais loin lorsque les performances sportives ne suivent pas les espoirs fondés aux heures d’été surtout lorsque son coach a répété à l’envi qu’il n’était pas là pour finir deuxième. Et cette année, il y a du pain sur la planche. Pour la première fois depuis l’exercice 2022-2023, l’OM va retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes. Si la nouvelle formule plait beaucoup à Longoria, les Marseillais auront tout intérêt à s’inspirer des parcours brestois et lillois de la saison précédente. Prétendre à une épopée serait légèrement outrancier face aux dernières représentations phocéennes en C1, en revanche ne pas viser a minima les barrages serait un camouflet pour le club.

L’objectif ? Faire une meilleure C1 que les dernières années, faire monter le club le plus haut possible et essayer de réduire l’écart avec le PSG le plus possible. Leonardo Balerdi

Présent en conférence de presse aux côtés de son entraîneur, Balerdi n’a pas tergiversé au moment d’annoncer les axes d’améliorations du club : « Les objectifs de l’équipe, de l’OM, est de toujours s’améliorer. En premier lieu de se qualifier pour la Ligue des champions chaque année. De faire une meilleure C1 que les dernières années, faire monter le club le plus haut possible et essayer de réduire l’écart avec le PSG le plus possible ». Un vœu pieux, en championnat, l’OM se doit de devenir le véritable dauphin du Paris Saint-Germain, réussir à tenir la longueur pour s’offrir le sacre en championnat parait encore trop ardu mais les Phocéens auront pour mission de s’accrocher le plus longtemps possible. De son côté RDZ a préféré garder pour lui ses ambitions se contentant d’un laconique : « Je vous le dirai à la fin du championnat » lorsque la question sur ce qu’est-ce que serait une saison réussie pour l’OM lui a été posé. Avant de songer à l’arrivée, il faudra d’abord réussir ses débuts en transposant sur le terrain dès ce vendredi soir face à Rennes les ambitions marseillaises et faire résonner dans l’hexagone et l’Europe entière le désormais culte « Chi Siamo ? OM ! ».

