Lens-Lille, derby sous haute ambition 

Il va falloir trouver une très bonne excuse, ce samedi après-midi sur les coups de cinq heures de l’après-midi, pour ne pas poser ses fesses sur son canapé pour se délecter du « welshico » entre Lens et Lille. Autour de l’enceinte artésienne, c’est sûr, les friteries tourneront à plein régime, les familles lensoises feront le match avant qu’il n’ait lieu en remontant l’allée Marc-Vivien Foé et les autres artères menant au cœur de la cité du Pas de Calais. À 35 minutes de là, allez disons 1h avec les bouchons, le peuple lillois vivra ce derby survolté principalement depuis le petit écran ou à la radio après avoir fait, la veille, un comité d’accueil de feu pour la dernière répétition générale.

Malheureusement, ce Lens-Lille n’aura rien d’une grande braderie, d’un carnaval ou d’une célébration de la Sainte-Barbe. Les incidents de l’an dernier à la mi-temps, en marge de la victoire des Sang et Or (1-0), ont permis aux autorités d’avancer d’un cran dans les mesures liberticides qu’elles se plaisent à expérimenter sur les fans de football : 1000 supporters du LOSC sont autorisés à venir à Lens, en ayant renseigné au préalable leur nom, prénom et date de naissance. En attendant la reconnaissance faciale ? Ce qui est certain, c’est que cette décision a eu le mérite de réunir Lensois et Lillois derrière une même bannière, comme le montre le communiqué des Red Tigers, l’un des principaux groupes ultras lensois. L’un des rares points de convergence pour deux clubs qui aiment se faire la guerre dès qu’il y a un bout d’herbe fraîche à l’horizon.

Lille doit faire gaffe à ses arrières

Depuis que le RCL a retrouvé la Ligue 1 en 2020 et immédiatement les hautes sphères du championnat, le derby du Nord se mue régulièrement en tournant pour les deux clubs. Cette année, lors du match aller à Pierre-Mauroy, les Sang et Or avaient connu leur premier revers de la saison (1-0) après un départ canon, et Lucas Chevalier, jeune portier devenu idole des Dogues, s’y était fait définitivement un nom en détournant un penalty de Florian Sotoca. Quasiment cinq mois plus tard, Chevalier garde toujours les buts de sa maison, et l’équipe de Paulo Fonseca arrive à Lens avec autant de certitudes que d’interrogations. Sans son coach portugais, suspendu à la suite de son altercation avec Eric Roy lors de Lille-Brest il y a huit jours, le Lille OSC débarque fort de quatre victoires sur ses six dernières sorties et une efficacité retrouvée.

Désormais, les ombres se situent en défense. La conséquence d’un effectif très léger dans les couloirs, que les blessures d’Ismaily et de Bafodé Diakité – buteur à Paris et face aux Ty Zef – n’ont rien arrangé et qu’il va falloir compenser. Des solutions existent, notamment avec le retour de Gudmundsson au poste de latéral gauche qui pourrait de fait faire basculer Timothy Weah à l’opposé, mais pas sûr qu’avoir à bricoler face au RC Lens dans ces secteurs soit la nouvelle du siècle. Devant, par contre, la machine lilloise tourne à plein régime (10 sur les quatre derniers matchs), ce qui promet des étincelles.

Lens, ne surtout pas regarder dans le rétro

Il ne fait désormais plus aucun doute qu’il y a un RC Lens à l’extérieur et un autre poussé par sa tribune Marek à domicile, et l’année 2023 confirme la tendance. L’élimination cette semaine à Nantes en Coupe de France conjuguée à la série morose du RCL en Ligue 1 : une victoire depuis Auxerre mi-janvier en championnat, et la sensation d’une recherche d’un second souffle dans la zone de vérité qui rebat forcément un peu les cartes avant ce derby. « Maintenant, il faut avouer qu’avec tous nos manques, les grands favoris sont les Lillois, s’autorisait malicieusement Franck Haise après Nantes, il y a trois jours, pour mettre la pression sur le voisin. Parce que je ne sais pas, si on fait ce genre d’erreurs et qu’on a ce manque d’efficacité, comment on pourrait renverser ce derby. Mais c’est une chance de disputer ce derby qu’il faudra disputer avec de la personnalité et avec plus de rigueur à tous les niveaux. » Comptablement, pourtant, l’enjeu est de taille : un succès du RC Lens reléguerait Lille à huit longueurs et pousserait le RCL provisoirement dauphin du PSG en attendant les sorties de l’OM et de Monaco respectivement à Rennes et Troyes. À l’inverse, un triomphe lillois à Lens relancerait définitivement la lutte aux places européennes et permettrait donc au LOSC, à Rennes et même à Nice de rêver à nouveau de podium. Définitivement, ce Lens-Lille est plus qu’un simple derby.

