Arbitrage : Lens signalé hors jeu

D’une certaine manière, le RC Lens a réussi son coup. En publiant ce lundi sur ses réseaux sociaux une vidéo compilant trois situations litigieuses en sa défaveur lors du nul concédé à Brest, le club sang et or a fait causer et réagir à deux jours d’un OM-PSG qui accapare déjà l’attention de la plupart des médias. En cause, notamment, une main de Pierre Lees-Melou sur l’action du but brestois et un tacle du même homme sur Deiver Machado qui aurait pu lui valoir un second carton jaune. Dans une pastille humoristique appelée Compil’ de la VAR oubliée, les Nordistes ont repris un format cher au duo Kad et Olivier en inventant des pseudos à Benoît Bastien, l’arbitre de la rencontre : « Il préfère le hand au foot, c’est Jean-Michel Çajoue » ; « Il ferme les yeux dans la surface, c’est Jean-Michel Padepéno » ; « Il n’aime pas la couleur jaune, c’est Jean-Michel Pasdecarton ». Certains ont explosé de rire, d’autres ont levé les yeux au ciel, face à ce qui ressemble à une manière plus subtile que le récent coup de gueule de Jean-Pierre Caillot ou les sorties à l’ancienne de Jean-Michel Aulas de se moquer (voire de mépriser) le corps arbitral. Est-ce vraiment la solution pour apaiser les tensions ?

𝙇𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙞𝙡' 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙑𝘼𝙍 𝙤𝙪𝙗𝙡𝙞𝙚́𝙚 📺🎶 (malheureusement déjà dans les bacs…)#SB29RCL #VAR pic.twitter.com/aE8zeXyeWU — Racing Club de Lens (@RCLens) February 6, 2023

Les clubs professionnels sont des modèles dans l’écosystème du football français. Ils sont regardés, suivis, copiés, et cette opération de communication à froid ne rend service à personne. En postant cette vidéo, le RC Lens a comblé des milliers de supporters et d’observateurs qui n’avaient pas besoin de ça pour se défouler sur l’arbitrage. Une institution devrait être au-dessus de la mêlée, elle devrait élever le débat, surtout à froid. Elle ne doit pas non plus oublier les difficultés rencontrées par la profession qu’elle moque. Depuis la saison 2015-2016, près de mille arbitres rangent leur sifflet chaque année, selon les chiffres de la Fédération française de football. Ils étaient moins de 20 000 licenciés au départ du précédent exercice. Il serait trop injuste d’accuser les clubs de l’élite d’être responsables de cette crise de vocation, mais ils ne contribuent pas non plus à une meilleure considération des arbitres, de plus en plus victimes de violences sur les terrains amateurs. Les petites tensions en haut, dans un monde encadré et médiatisé, peuvent en engendrer de très dangereuses en bas, où l’impunité peut parfois régner. « Un des cancers du foot est le non-respect de l’arbitre », disait ce lundi soir Arnaud Pouille, le directeur général de Lens, invité dans L’Équipe du soir. Voilà une belle parole à diffuser.

L’arbitrage français dans la bonne direction ?

Il ne faut pas se tromper de combat. Les arbitres ne doivent pas être des ennemis, des rivaux, mais des acteurs avec lesquels il faut avancer, échanger, pour le bien du football français. Il n’est pas question d’être manichéen, il n’y a pas le camp du mal et celui du bien, et chacun doit y mettre du sien. Loin des polémiques, dans les coulisses, il semble y avoir une évolution dans le bon sens et la prise de conscience générale que la communication sera la clé de tout. Arnaud Pouille a confirmé que Stéphane Lannoy, à la tête du secteur professionnel depuis le mois dernier, et Benoît Bastien avaient reconnu des erreurs auprès de Franck Haise. La prise de parole d’Antony Gautier, le nouveau patron des arbitres français, dans L’Équipe du jour, est aussi encourageante. Les échanges en bonne intelligence auront, à moyen terme, une efficacité beaucoup plus importante que les petites colères à chaud et les grandes moqueries à froid. Après tout, qu’est-ce qui empêcherait la DTA de répondre en proposant une compilation des ratés de Loïs Openda sur un ton humoristique ? Surtout, qu’est-ce qui empêchera les autres clubs d’imiter Lens dans les prochaines semaines ?

Ces derniers mois, les instances et les syndicats ont multiplié les tentatives de rencontres entre les deux camps. « Il y a eu une initiative très intéressante du syndicat des entraîneurs et de la DTNA pour avoir un débat entre nous, révélait Bruno Genesio en août. La réunion a été annulée, faute de participants. Je trouve ça dommage. » En septembre dernier, ils étaient onze techniciens à avoir répondu présents à une session de sensibilisation au Replay Center, le lieu où est centralisée l’assistance vidéo à l’arbitrage : Olivier Pantaloni (AC Ajaccio), Jean-Marc Furlan (Auxerre), Michel Der Zakarian (Brest), Paulo Fonseca (Lille), Régis Le Bris (Lorient), Olivier Dall’Oglio (Montpellier), Philippe Clément (Monaco), Antoine Kombouaré (Nantes), Bruno Genesio (Rennes) Philippe Montanier (Toulouse) et Bruno Irlès (Troyes). « L’idée, c’était de mieux comprendre comment ça fonctionne, avait encore expliqué le coach rennais. On a été mis en situation, ce n’est pas si simple, ça demande beaucoup de concentration. Il faudrait renouveler ça. » En espérant qu’ils soient tous là, cette fois.