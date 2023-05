Lens calme Toulouse et recolle à Marseille

But : Openda (33e)

Après la fête, retour au football à Toulouse. Trois jours seulement après leur triomphe en Coupe de France, les Violets se devaient de reprendre, déjà, le chemin du pré, face à Lens. Le tout dans une ambiance des plus festives sur les bords de la Garonne, où un Stadium plein à craquer attendait de célébrer ses héros avec la présentation du trophée en conclusion de la soirée. Mais avant cela, ce sont les Sang et Or qui ont imposé leur loi pour recoller à un petit point de Marseille, qu’ils accueilleront samedi dans leur chaudron de Bollaert. Openda, qui avait déjà assassiné Toulouse d’un triplé en trente minutes en octobre, a une nouvelle fois fait la différence dans un duel ouvert.

La #CoupeDeFrance aux supporters ! Elle vous attend sur le parvis, allez vous faire immortaliser à ses côtés 😉#TFCRCL pic.twitter.com/LzOcS7xyji — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 2, 2023

Openda fait redescendre Toulouse de son nuage

Malgré un onze de départ très largement remanié avec les seuls Logan Costa et Farès Chaïbi reconduits trois jours après la nuit magique de Saint-Denis, Le Téfécé démarre très fort. Pendant une bonne demi-heure, les habituels seconds couteaux violets marchent sur un RC Lens difficilement reconnaissable, au grand dam de Franck Haise, passablement agacé. Dans la surface, Chaïbi voit sa volée contrée par Danso (25e), avant que Samba ne se détende parfaitement pour détourner son coup franc (27e). Mais le manque d’allant offensif des Toulousains tranche finalement avec l’efficacité nordiste. Dès leur première véritable situation, les visiteurs débloquent les compteurs par l’inévitable Openda, venu couper de la tête un centre d’Haïdara (0-1, 33e). De quoi soulager et surtout enfin lancer des Sang et Or tout à coup bien plus incisifs. Mis sur orbite par une déviation de Thomasson, Openda a du temps, mais allume finalement le petit filet (41e), tandis que Dupé intervient coup sur coup devant Onana puis le buteur belge (45e).

Place à la fête

Le début de second acte est moins percutant, tout juste rythmé par les « Ohé ohé ohé Branco ! Branco ! » envoyés par un virage Brice Taton toujours aussi bouillant et ravi de voir son petit protégé à l’échauffement. Sur la pelouse, Openda se montre de plus en plus et pose de gros soucis en profondeur. Le Belge est encore dangereux, mais sa frappe file directement dans les bras de Dupé, vigilant (57e). Déjà auteur d’une frappe directement en tribunes avant la pause, Fofana ne règle pas la mire (66e), et la partie reste pleinement ouverte. Sur un centre parfait de Frankowski, Sotoca manque sa tête de près, alors qu’Haïdara semblait en meilleure position (72e) et Openda croise trop après avoir battu Logan Costa à la course (82e). Dans les dernières minutes, Toulouse donne tout dans une ambiance de folie, mais ne parvient pas à égaliser. Qu’importe : il en faut plus pour gâcher la fête sur l’île du Ramier, malgré les quelques tensions des dernières minutes. Exposée sur le parvis du Stadium avant la partie, la coupe de France peut être présentée à un public ivre de bonheur après le coup de sifflet final, point d’orgue de la soirée pour les supporters toulousains.

Toulouse (5-4-1) : Dupé – Kében (Aboukhlal, 59e), Rouault, L. Costa, Diarra (Suazo, 78e), Kamanzi – Ratão (Van den Boomen, 59e), Sierro, Genreau (Dejaegere, 71e), Chaïbi – Onaiwu (Dallinga, 59e). Entraîneur : Philippe Montanier.

Lens (3-4-2-1) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Onana (Poręba, 82e), Fofana, Haïdara – Thomasson (Fulgini, 71e), Sotoca – Openda (Labeau Lascary, 82e). Entraîneur : Franck Haise.

