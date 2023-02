Le Maroc achève le Canada et file en huitièmes

Buts : Aguerd (40e, CSC) pour le Canada //Ziyech (4e), En-Nesyri (23e) pour le Maroc

Trente-six piges qu’ils attendaient ça. La moitié d’une vie, pour la plupart des Marocains. C’est long. C’est interminable. Alors tant pis si tout n’aura pas été parfait. Si le Maroc aura peu ou prou tout bien fait en première période, avant de se ratatiner piteusement sur ses bases en seconde. Il fallait simplement battre le Canada ce jeudi 1er décembre, et le contrat est rempli. Premiers du groupe F, un peu à la surprise générale, les gars du Royaume chérifien retrouvent les huitièmes de finale du Mondial, pour la première fois depuis 1986.

À la poursuite d’En-Nesyri

Beaucoup trop bleu, beaucoup trop naïf lors de ses deux premières rencontres de Coupe du monde, le Canada – déjà éliminé – débarque avec sa candeur et son enthousiasme habituels sur la pelouse du stade Al-Thumama. Pas fou, Youssef En-Nesyri va se faire un malin plaisir de casser du rookie. À la suite d’un pressing de dératé de l’attaquant marocain, Borjan dégage n’importe comment dans les pieds de Ziyech, qui lobe les mains dans les poches le portier canadien (0-1, 4e). Un coup dur pour les Canucks, qui coulent lentement mais sûrement derrière. Du tout-cuit pour En-Nesyri, qui a évidemment su repérer les trous dans la coque. Servi par une ouverture délicieuse d’Hakimi, l’avant-centre double habilement la mise, d’un tir en première intention (0-2, 23e). Complètement sevré par la charnière centrale Aguerd-Saïss, le Canada n’existe presque pas offensivement. Mais les Rouge et Blanc ont Madame la Chance avec eux : sur un centre anodin d’Adekugbe, Aguerd dévie la trajectoire du ballon, qui trompe malencontreusement Bounou (1-2, 40e).

Coup de barre marocain, coup de peps canadien

Impeccables dans le premier acte, les Lions de l’Atlas se muent fort étrangement en chatons apeurés ensuite. Le Canada reprend largement le contrôle de la gonfle, dans le sillage des ouvertures d’Hoilett et des déboulés de Davies, enfin rentré dans son match après avoir livré 45 premières minutes sans saveur. Les joueurs du Royaume chérifien n’y sont plus, et Hutchinson catapulte une tête monstrueuse, qui échoue sur la barre marocaine. Le cuir rebondit ensuite sur la ligne de Bounou, sans toutefois la franchir totalement. Les gars de Regragui auront néanmoins la bonne idée de ne pas paniquer. Plus dans son assiette, le Maroc balance le romantisme et l’audace aux oubliettes, pour finir son match en verrouillant sa surface. Pas folichon, mais efficace : Hakim Ziyech et compagnie filent en huitièmes de finales du Mondial, pour la première fois depuis l’édition 1986.

Canada (4-3-3) : Borjan – Johnston, Miller, Vitória, Adekugbe (Koné, 60e) – Davies, Kaye (Hutchinson, 60e), Osorio (Laryea, 65e), – Buchanan, Larin (David, 60e), Hoilett. Sélectionneur : John Herdman.

Maroc (4-3-3) : Bounou – Hakimi (Jabrane, 84e), Aguerd, Saïss, Mazraoui – Ounahi, Amrabat, Sabiri (Amallah, 65e) – Ziyech (Hamdallah, 76e), En-Nesyri, Boufal (Aboukhlal, 65e). Sélectionneur : Walid Regragui.