Le Havre intouchable, Caen au finish et Dijon ne gagne toujours pas

Après la victoire de Bordeaux plus tôt ce samedi après-midi face au Paris FC (2-1), le leader havrais recevait des Niortais requinqués avec leurs deux succès consécutifs. Comme face aux Parisiens, et aux Nîmois en janvier, les Hacmen ont du mal à emballer le premier acte. Alors qu’on se dirigeait vers un gros 0-0, le HAC force la décision en toute fin de rencontre avec un but de Quentin Cornette, qui bonifie l’excellente remise de la tête de Jamal Thiaré et redonne neuf points d’avance au Havre (1-0). Les Sochaliens, eux, devaient gagner à Rouen face à QRM pour reprendre leur place de dauphin. Mais les Normands avaient l’occasion de revenir à deux longueurs de leurs adversaires du soir avec une victoire et ne facilitent pas la tâche aux Doubistes. Les deux formations se neutralisent malgré la pression sochalienne en fin de partie, gâchée par une bagarre générale (0-0).

Avec ce nul des Lionceaux, les Grenoblois auraient pu revenir à un point en s’imposant à D’Ornano face au SM Caen. Même s’ils se contentent de contrer, les Isérois trouvent la faille grâce à une surpuissante frappe lointaine de Matthias Phaeton. Mais la domination caennaise finit par payer en seconde période, après un superbe une-deux entre Yoann Court et Alexandre Mendy, conclu par l’ancien Guingampais. Au bout du bout, Norman Bassette, à peine entré, délivre Malherbe en marquant de la tête après un corner dans le temps additionnel (2-1). Le SC Bastia aurait aussi pu faire une belle opération au classement face à Guingamp après deux défaites d’affilée. C’est grâce à un sublime coup franc, complètement excentré sur la droite, envoyé dans le petit filet opposé par le gaucher Kylian Kaiboué que les Corses ouvrent le score. Mais Dominique Guidi se plante complètement en seconde période et laisse Gaëtan Courtet filer au but, puis égaliser d’un ballon piqué (1-1).

Dijon toujours à l’arrêt

Un peu plus bas au classement, Annecy s’installe dans le ventre mou et s’éloigne de la zone rouge grâce à sa victoire contre Amiens. Après une récupération très haute de Clément Billemaz, Alexy Bosetti est trouvé à gauche de la surface. L’ancien Aiglon ne panique pas dans la surface et ouvre le score. Les locaux font le break après un superbe numéro de Kevin Testud, qui sert parfaitement Steve Shamal, qui n’a plus qu’à conclure dans le but vide (2-0). Les Lavallois aussi voient le maintien se rapprocher grâce à leur victoire à Pau. Malheureusement pour les Palois, c’est Jean Ruiz qui inscrit l’unique but de la rencontre contre son camp, en détournant un centre tendu d’Anthony Gonçalves dans ses propres filets (0-1).

Au fond de la classe, Dijon poursuit sa chute vertigineuse, même si les Bourguignons ont évité une cinquième défaite consécutive en neutralisant le FC Metz. Mais ça fait désormais cinq matchs sans inscrire le moindre but pour le DFCO et une triste 19e place (0-0). Enfin, les deux pires équipes depuis la fin de la Coupe du monde, Valenciennes et Rodez, s’affrontaient dans le Nord. Un dramatico qui a accouché d’un prévisible match nul et vierge qui n’arrange personne, surtout pas les Ruthénois qui restent lanterne rouge (0-0).

FC Annecy 2-0 Amiens SC

Buts : Bosetti (5e) et Shamal (69e) pour les Haut-Savoyards

SC Bastia 1-1 EA Guingamp

Buts : Kaiboué (32e) pour les Corses // Courtet (80e) pour les Bretons

SM Caen 2-1 Grenoble Foot 38

Buts : Mendy (65e) et Bassette (90+4e) pour les Normands // Phaeton (24e) pour les Isérois

Dijon FCO 0-0 FC Metz

Le Havre AC 1-0 Chamois niortais

But : Cornette (87e) pour les Hacmen

Pau FC 0-1 Stade lavallois MFC

But : Ruiz (40e, CSC) pour les Tangos

Quevilly-Rouen 0-0 FC Sochaux-Montbéliard

Expulsion : Sissoko (90+1e) pour les Doubistes

Valenciennes FC 0-0 Rodez AF