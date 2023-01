Le Havre au ralenti, Bordeaux revient, Nîmes gagne enfin

Décidément, les Hauts de France ne réussissent pas aux Havrais. Avant cette rencontre face à Amiens, le HAC n’avait perdu qu’une seule fois cette saison : en août, à Valenciennes. Ce samedi, les leaders du championnat ont calé, cette fois face aux Amiénois (1-1). Pourtant resplendissant cette saison, Victor Lekhal négocie mal une remise de la tête pour Mathieu Gorgelin et lobe son gardien. Le HAC arrache le nul en toute fin de partie grâce à Jamal Thiaré. Ce nul fait bien les affaires des Bordelais, vainqueurs à Dijon (0-3) grâce à un doublé de Yoann Barbet – dont un sublime coup franc – et à un but de Dilane Bakwane, et qui reviennent à sept points des Normands au classement. Les Bourguignons, eux, flirtent avec la zone rouge.

La belle opération bastiaise

En embuscade pour la montée, les Messins, malgré leur domination, n’ont pas su se défaire des Valenciennois (1-1) et glissent derrière les Sochaliens, qui ont battu Saint-Étienne plus tôt dans la journée. Grâce à une reprise lobée inspirée d’Ugo Bonnet, VA pensait prendre les trois points, mais Lenny Jospeh égalise au bout du temps additionnel pour partager le gâteau. Le vainqueur du match entre Bastia et Grenoble était sûr de faire une belle opération au classement. Et ce sont donc les Bastiais, grâce à un but de Kapitbafan Djoco, qui se sont imposés au stade des Alpes (0-1), et remontent à la cinquième place. Légèrement plus bas, Guingamp a su faire le boulot à Rodez en faisant la différence en seconde période grâce à une réalisation de Baptiste Guillaume (0-1). Trois points et trois places de gagnées pour les Bretons, tandis que Rodez reste dans la zone rouge.

Avec ce bon résultat de Guingamp, le Paris FC glisse en dehors du top 10, alors que les Franciliens ont enchaîné ce samedi un second revers consécutif à l’extérieur. Cette fois défaits par Quevilly-Rouen (3-1), à cause de deux frappes superbes de Gustavo Sangaré puis de Louis Mafouta et à un penalty d’Issa Soumaré, les hommes de Thierry Laurey, malgré le but de Julien Lopez, confirment leur inconstance. Les Normands, eux, s’immiscent à la neuvième place. Pendant ce temps, Annecy surfe toujours sur sa bonne forme et enchaîne un septième match sans défaite en L2. En déplacement à Pau, les Haut-Savoyards ont rapidement pris le large grâce à des buts d’Ibrahima Baldé, puis de Moise Sahi Dion, servi par Baldé. Mais les promus sont rejoints après la pause avec la réduction de l’écart de Mons Bassouamina, puis l’égalisation de Charles Boli (2-2).

Pris en sandwich par Annecy et Pau au classement, Laval a su prendre un point sur la pelouse du SM Caen, en gardant sa cage inviolée (0-0). Un nul qui n’arrange pas les Caennais, qui restent toujours assez loin de jouer la montée. Mais cette 20e journée de Ligue nous a également offert le match de la peur entre les deux cancres du championnat : Niort et Nîmes. Les Gardois prennent rapidement deux longueurs d’avance avec des réalisations de Malik Tchokounté et Pablo Pagis. Bilal Boutobba réduit la marque d’un magnifique coup franc du gauche, mais Pagis redonne de l’air aux Crocos. Les Chamois reprennent espoir avec une belle demi-volée de Samy Benchama, mais n’arriveront pas à égaliser (3-2), et passent lanterne rouge.

Amiens SC 1-1 Le Havre AC

Buts : Lekhal (10e, CSC) pour les Amiénois // Thiaré (88e) pour les Hacmen.

SM Caen 0-0 Laval MFC

Dijon FCO 0-3 Girondins de Bordeaux

Buts : Barbet (12e, 56e) et Bakwa (60e) pour les Bordelais.

Grenoble Foot 38 0-1 SC Bastia

But : Djoco (90e) pour les Bastiais.

Nîmes Olympiques 3-2 Niort

Buts : Tchokounté (12e, sp) et Pagis (17e, 35e) pour les Nîmois // Boutobba (31e) et Benchama (63e) pour les Chamois.

Pau FC 2-2 FC Annecy

Buts : Bassouamina (53e) et Boli (60e) pour les Palois // Baldé (6e) et Dion (35e) pour les Haut-Savoyards.

Quevilly-Rouen 3-1 Paris FC

Buts: Sangaré (15e), Mafouta (62e) et Soumaré (87e, SP) pour les Normands // Lopez (82e) pour les Parisiens.

Rodez AF 0-1 EA Guingamp

But : Guillaume (58e) pour les Bretons.

Valenciennes FC 1-1 FC Metz

Buts : Bonnet (75e) pour les Valenciennois // Joseph (90e+2) pour les Messins.