Le direct des Jeux olympiques : Prêtes à hand-écoudre

Un quart de finale pour le hand féminin et un pour le basket masculin. Y’a pas à dire, les sports co sont à l’honneur cet après-midi, le tout avec une pointe de skate et un soupçon de cyclisme. Alors on s’échauffe les poignets, on teste ses appuis, et on fait gaffe à l’accroche du sol : ça va scorer !

14h35 : Il n’y aura pas de finale pour Emilie Alexandre et Nana Taboulet en skate-board. Au terme du troisième run, les deux Françaises échouent sous la huitième place, dernière qualificative. T’inquiète Nana, t’as que 15 ans, tu reviendras plus forte. Et au cas où, le code pour passer en mode Matrix et éviter les chutes, c’est « FBIAGENT ».

<iframe loading="lazy" title="Tony Hawk's Pro skater 4-Cheat" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/9rcBky7CRMU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

14h32 : 17-15 pour la France qui repasse devant grâce à Alicia Toublanc qui inscrit son premier but du match et sûrement pas le dernier car elle est loin d’être une bleue.

14h30 : 15-15 ! L’Allemagne égalise ! Allez les filles, Foppa interdit !

14h22 : Il fait beau à Vaires-sur-Marne. Les trois duos français engagés en canoë-kayak ont tous franchi leur qualif ! Dernier en date : Manon Hostens et sa policière d’adjointe Vanina Paoletti se qualifient pour les demi-finales du kayak biplace après avoir terminé troisièmes de leur série au bout de 500 mètres.

14h21 : C’est reparti à Pierre-Mauroy ! La France et l’Allemagne vont se remettre des roucoulettes dans la gueule pendant 30 minutes.

14h09 : En planche à roulettes, Emilie Alexandre sort d’un troisième run très flex. Si ça ne suffira pas pour une médaille d’après les experts, on aimerait quand même bien la voir dans le casting de Tony Hawk’s Pro Skater 12.

14h07 : Mi-temps en handball ! Et la France mène face à la nation qui a inventé ce sport (13-10). Plus que 30 minutes de cet acabit pour voir les demies.

14h00 : Vamos ! Bassa Mawem s’est qualifié pour la finale de l’épreuve de vitesse en escalade, en égalant son record perso ! Le Français s’est qualifié d’UN CENTIEME, donc c’était quand même assez chaud.

#Paris2024 | BASSA MAWEN QUALIFIÉ EN FINALE POUR UN CENTIÈME 🤩 Que c'est beau ! 📺 Suivez les JO : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/gzwW9eRl2A — francetvsport (@francetvsport) August 6, 2024

13h56 : En canoë, la paire française Léonard/Bart s’est qualifiée pour les demies qui auront lieu jeudi. Voilà un Bart qui n’a pas perdu son français.

<iframe loading="lazy" title="Bart Speaks French" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/CfsAH9HmQSA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

13h54 : On retourne au skateboard, où c’est compliqué pour Louise-Aïna « Nana » Taboulet, qui a chuté lors de ses deux premiers essais et qui a fait une contre-performance dans son troisième… Après, elle a 15 ans, donc elle a le temps de plancher sur les prochains JO…

13h52 : Le résumé du premier quart d’heure de Laura Glaser dans les buts bleus :

13h44 : Début canon en hand : les Bleues mènent 7-3 après quatorze minutes de jeu. Allez, il faut garder le (teu)ton.

13h42 : Si on vous dit 470 mixte, vous pensez à quoi ? A la voile bien sûr ! Suite à leur septième course, Camille Lecointre et Jérémie Mion se classent provisoirement à la 6e place. Ils vont débuter leur huitième course très bientôt.

13h36 : Grosse entame de match pour les Bleues, avec déjà quatre arrêts pour Laura Glauser après six minutes de jeu. Il est chez nous, le mur de Berlin.

13h32 : Et on garde un œil sur le skate, pour vous dire que la plus jeune athlète des JO vient de passer : la Chinoise Zheng Haohao, qui a… 11 ans. Elle c’est sûr, tu lui parles pas d’âge.

13h30 : Et pour nos amoureux d’EPS, qui ont eu 18 au BAC, c’est l’heure ! Le quart de finale de hand féminin entre la France et l’Allemagne va débuter au stade Pierre Mauroy ! En espérant que les Françaises s’inspirent de Jonathan David pour trouver les filets.

13h25 : C’est mieux pour Bassa Mawem, qui bat son record perso sur sa deuxième run et qui se trouve à la huitième place des qualifs d’escalade vitesse.

13h22 : Notre réaction quand on voit l’enchaînement quart de finale hand féminin – quart de basket masculin :

13h15 : Aïe, pas un début rêvé pour Bassa Mawem, qui a été battu lors de son premier run d’escalade, et qui est pour le moment cinquième des qualifs.

13h09 : Rectification : elle est là l’épreuve la plus impressionnante des JO. Quelle perf’ de l’équipe de France de natation artistique, qui s’est hier soir classée sixième après l’épreuve technique par équipes.

#Paris2024 | 🇫🇷 La belle performance de l'équipe de France de natation artistique 🏊‍♀️ Les tricolores se sont classées 6es après l'épreuve technique par équipes 🤩 📺 Le direct : https://t.co/QhiuXTpWno pic.twitter.com/WYOTEiS0cV — francetvsport (@francetvsport) August 6, 2024

13h03 : On remet son baudrier : place aux qualifs pour la vitesse en escalade ! (Soit l’épreuve la plus impressionnante à regarder pendant ces JO selon nous.) Un Français en lice : Bassa Mawem, qui à 39 ans mettra fin à sa carrière après la compet’. Toni Kroos valide.

12h51 : Entre deux matchs à la Beaujoire, Ryan Zézé a remporté son repêchage et s’est qualifié pour les demi-finales du 200 m. Cependant, ça ne passe pas pour Pablo Mateo.

12h44 : Parce que vous l’aviez oublié : c’est parti pour le tour préliminaire de l’épreuve de park en skateboard ! Deux Françaises sont en lice : Émilie Alexandre et Louise-Aïna Taboulet, qui va sûrement régaler. Pour rappel, à la différence du street, le park consiste à réaliser le plus de tricks possibles en 45 secondes, dans une sorte de grande piscine vide en béton.

12h43 : Et c’est terminé pour ce premier quart de finale de basket masculin ! Les Allemands avaient envie de bouffer un grec, et se sont payés la bande à Giánnis Antetokoúnmpo (76-63) pour filer en demies. Ils y retrouveront le vainqueur de Canada-France, c’est-à-dire les Canadiens (soyons sérieux, ils n’ont peut être pas inventé grand chose à part le sirop d’érable, mais ils savent mieux jouer au basket).

12h29 : Pour ce qui est du combiné en escalade, l’épreuve du bloc est terminée : Oriane Bertone reste deuxième, tandis que Zelia Avezou se classe 12e. Rendez-vous jeudi matin pour la deuxième et dernière épreuve : la difficulté.

12h27 : Et ça passe pour Hilary Kpatcha en saut en longueur ! La Française se qualifie pour la finale, qui aura lieu jeudi à 20h !

12h23 : Sur les parquets, les Allemands ont en teutons trois mouvements distancé les Grecs (61-54) dans le dernier quart-temps de ce quart de finale de basket. A voir si Hellène et les garçons peuvent revenir.

12h23 : Pour ce qui est du kayak biplace 500 m, déjà on a l’impression que y’a 47 épreuves différentes qui se font dans une barque, et ensuite nos deux rameuses Manon Hostens et Vanina Paoletti ont fini quatrièmes de leur tour éliminatoire, ce qui les oblige à passer en quart de finale.

12h17 : Et pendant ce temps-là, sur les voies rapides (on parle d’escalade, pas de l’A64), notre Française Oriane Bertone est deuxième au classement provisoire de la demi-finale de bloc ! L’occasion de se repasser cette B.O. d’enfer :

<iframe loading="lazy" title="Cliffhanger-Cliffhanger Theme" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/GmD5PBp3aTM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

12h06 : Pour les amoureux de compet’ d’athlé en UNSS, sachez que notre sauteuse en longueur Hilary Kpatcha (qui n’est pas un robot) conserve des chances de qualification avec un saut final à 6m59. Actuellement neuvième, la Française doit terminer dans les 12 premières pour passer en finale.

11h55 : En plongeon, ça passe aussi pour Jules Bouyer qui rejoint son pote Gwendal Bisch en demie du 3 mètres; comme on dit nous les experts de la discipline. Rendez-vous demain à partir de 10h pour les demies !

11h50 : C’est la mi-temps dans ce quart de finale entre l’Allemagne et la Grèce. Score de parité (36-36) entre les deux potentiels futurs adversaires de la France (à condition de battre le Canada bien sûr).

11h46 : Après son titre de champion d’Europe à Belgrade, le Français Gwendal Bisch se classe provisoirement cinquième du plongeon à 3 mètres après son dernier saut. Demi-finale en vue pour lui.

11h42 : L’Egyptien Mohamed Farouk n’ira peut-être pas en finale du plongeon à trois mètres, mais il a déjà remporté la médaille d’or du plus beau style de bain avec un imprimé zébré particulièrement chatoyant.

11h33 : Nooooon, une petite faute à la sortie du double obstacle à cause du gros cul de Dubaï du Cèdre et la France termine finalement quatrième de cette finale. QUELLE DESILLUSION ! Mais au moins on sait ce qu’on va bouffer à midi :

11h32 : Et c’est parti pour Julien Epeillard, dernier à s’élancer et accessoirement dernier espoir de médaille français au saut d’obstacles. Concurrence ultra relevée, seuls trois cavaliers ont réussi un sans-faute jusqu’à présent.

11h24 : En escalade, toujours rien compris au système de classement, mais Oriane Bertone est provisoirement cinquième au bloc, juste devant Zélia Avezou. On va dire que c’est bien !

11h20 : Pour ceux qui débutent en équitation, sachez qu’une grosse émotion, c’est un cavalier suisse qui fait la moitié du parcours du saut d’obstacle avec un seul étrier. Voilà.

11h13 : C’est au tour de Wilhem Belocian de compléter le panel français qui participera aux demies des haies ! 13’45 » pour lui, soit autant qu’il m’en faut pour descendre une pinte par grand soleil, mais c’est pas une discipline olympique donc tout le monde s’en fout.

11h09 : Wow, une qualif’ folle ici au 110 mètres haies ! Après une disqualification pour faux départ et un pistolet enrayé, Raphaël Mohamed a finalement terminé deuxième de sa série pour un putain de millième de seconde. Le Réunionnais rejoint ainsi Sasha Zhoya en demi-finale. On en profite pour apprendre le concept de « cassé du renard », franchement légèrement plus coolos que le « cassage de démarche ».

11h03 : Et c’est la première GROSSE déception du jour : Teuraiterai Tupaia ne verra pas la finale du javelot après avoir foiré ses trois essais qualificatifs. Vous la sentez venir la démontada bleu-blanc-rouge ?

11h02 : Sixièmes sur huit, youpi, on n’est pas dernières ! Rendez-vous à 13h20 pour les quarts de finale.

11h00 : Allez, au tour des filles de pagayer ! Les Françaises Eugénie Dorange et Axelle Renard s’apprêtent à disputer à leur tour leur 500 mètres dans le 77.

10h45 : Les patriotes du sport français ne partiront vraisemblablement pas en pèlerinage à Vaires-sur-Marne. En canoë-sprint, la paire Leonard-Bart termine quatrième de sa série et manque de passer directement en demi-finale. Les quarts de rattrapage auront lieu à 13h50, parfait pour faire une petite pause entre deux buts du match de hand entre la France et l’Allemagne.

10h38 : Franchement, j’ai rarement vu des pompes aussi laides de celles d’escalade. On n’est pas loin de cette monstruosité semi-hippie, c’est dire…

10h23 : Bon ben ça commence mal pour les cavaliers français. Simon Delestre a commis deux fautes au saut d’obstacle et se classe cinquième. Pas de podium pour lui. Dernière chance d’ici une demi-heure avec Julien Epeillard et son canasson Dubaï du Cèdre (quel blase encore une fois).

10h18 : Dans 12 minutes, la France bénéficiera d’une nouvelle chance pour que Vaires-sur-Marne ne soit pas son Mordor de ces JO. Après l’échec de l’aviron, place au canoë-sprint et les éliminatoires du C2 sur 500 mètres. Adrien Bart et Loïc Leonard sont en lice. Vous ne les connaissez pas ? Nous non plus.

10h15 : On ne sait pas si Thierry Henry réussira un jour à percer en tant qu’entraîneur à succès, ce qui est sûr, c’est qu’il a les cannes pour participer à la prochaine saison de Danse avec les stars.

10h10 : Agathe Guillemot termine 5e de sa série du 1500 mètres (seules les 6 premières passent le tour suivant) ! Bon début de journée ric-rac la team, rendez-vous jeudi pour les demies.

10h05 : On n’oublie pas la paire Gwendal Bisch et Jules Bouyer en qualif’ du plongeon. Il faudra être dans les 18 meilleurs (sur 25) pour passer en demi-finale.

10h02 : On vous avait promis une matinée chargée, dans le même temps, Agathe Guillemot va tenter de se qualifier pour les demies du 1500 mètres.

Et si vous aimez l’escalade, Zelia Avezou et Oriane Bertone sont en lice pour une place en finale de bloc. Le genre d’épreuve qu’on regarde normalement en rediff’ par une nuit d’insomnie sur Sport en France, mais ça vaut son pesant de cacahuètes.

10h00 : Et pour débuter, à dada ! C’est la finale du saut d’obstacle individuel. Rangez votre Paris Turf, je vous donne les jockeys sur lesquels tout miser : Julien Épaillard et Simon Delestre, pour porter le compteur de médailles tricolores à 50. Let’s go !

9h55 : Salut les sportifs de sofa ! Pendant que vous dormiez, la France a engrangé deux médailles supplémentaires, mais ce n’est absolument pas grâce à vous – bande de faibles – sinon à Johanne Defay et Kauli Vaast qui ont décroché le bronze et l’or sur la vague de Teahupoo. Allez, faites chauffer le perco, beurrez vos tartines, c’est parti pour une nouvelle journée olympique.

Alors, si vous l’avez raté cette nuit. On vous remet ça ⬇️ pic.twitter.com/eo6cSzCgeS — Equipe France (@EquipeFRA) August 6, 2024

