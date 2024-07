Les JO en direct : Agbégnénou, c'est le goût

13h50 : Après les belles volées en équipe la veille, l’ingénieur « Chichix » est très très bien dans sa compète individuelle de tir à l’arc. Il y a quelques minutes, Thomas Chirault a effacé le concurrent taïwanais 6-5 (sur la flèche en or) et se qualifie pour les quarts de finale. Que des 10 dans notre team.

13h43 : Couteaux-fouchettes : on remet le couvert à l’escrime. La médaillée d’argent en indiv’, Auriane Mallo-Breton, ferraille avec Mme Kang dans l’épreuve par équipe d’épée.

13h38 : La dernière demi-finaliste à Roland, Coco Gauff, pédale dans la chantilly face à la Croate Vekic : après avoir laissé le premier set, elle reprend un peu de couleur en menant 2-1 dans le deuxième.

13h32 : Incroyable !!! Clarisse Agbégnénou file en demi-finale en quelques secondes ! Elle colle un ippon au « tank » kosovar Laura Fazliu et va enfin pouvoir se reposer après deux premiers combats laborieux.

13h21 : Léon Marchand (trop) facile en brasse. Il se qualifie sans forcer pour les demi-finales du 200 mètres, mais son relâchement dans les derniers cinquante lui coutent la première place de sa série, derrière le Coréen Cho Sung-jae. Pas étonnant qu’il s’économise vu qu’il lui reste encore deux courses dans cette journée, avec seulement une heure d’écart.

🙏 Pas de problème pour Léon Marchand qui assure sa qualification pour les demi-finales en 200 mètres brasse Suivez les Jeux de #Paris2024 en intégralité sur Eurosport via Max pic.twitter.com/3Ca6pwnJZ6 — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 30, 2024

13h18 : C’est terminé pour notre chouchou… Malgré ses attaques à répétition, la surprise française s’arrête là sur un ippon adverse. Maintenant, on mise tout sur Clarisse !!!

13h13 : Ça part dans tous les sens pendant la pause déjeuner, on quitte la piscine pour le gymnase au huitième de finale d’Alpha Oumar Djalo contre l’Ouzbek Sharofiddin Boltaboev, 12e mondial, ça s’annonce encore difficile.

13h07 : Les séries s’enchaînent dans le bassin parisien et ça sourit aux Françaises. Beryl Gastaldello et Marie Wattel se sont qualifiées pour les demi-finales du 100m nage libre. Les demi-finales seront à suivre à partir de 21h33, ce mardi, alors que la première citée fait partie des finalistes pour la finale du 100m dos, programmée à… 21h. Pas de repos pour les braves !

12h59 : Billal Bennama s’est imposé face à l’Américain Roscoe Hill aux points en huitièmes des moins de 51 kg. Quand on sait que la boxe est le sport le plus corrompu des JO, évoluer à domicile est un sacré avantage. Rendez-vous vendredi pour son quart de finale, avec une valise pleine si possible.

12h47 : C’était dur pour Clarisse Agbégnénou face à la Brésilienne Ketleyn Quadros, mais ça passe, à trois secondes du Golden score. Un parcours à la France 1998. Rendez-vous en quarts de finales pour le championne olympique en titre de judo -63 kg.

12h25 : Après le sosie vocal de Benjamin Nivet aux commentaires du badminton, celui de Christophe Dugarry a pris sa place dans la cabine de commentateur du basket. Ce matin, il est à Lille pour Espagne-Grèce (62-53 à la fin du 3e quart-temps). Il donne d’ailleurs beaucoup de conseils aux joueurs, simple coïncidence sûrement. La vraie question est : est-ce qu’il déteste Vincent Collet comme Duga hait Didier Deschamps ?

12h07 : Incroyable ! Alpha Oumar Djalo renverse l’arena Champs-de-Mars et, en même temps, l’Azerbaïdjanais Zelim Tckaev d’un superbe ippon. L’Alpha Jet éjecte l’un des favoris des -81 kg et s’envole vers les huitièmes.

#Paris2024 | MAIS OUI LE IPPON D'ALPHA OUMAR DJALO 🇫🇷🤩 Le Français sort la tête de série numéro 6 Zélim Tckaev 🇦🇿 et rejoint les 8e de finale ! 📺 Suivez son combat en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/dLD9xodoCP — francetvsport (@francetvsport) July 30, 2024

11h56 : Maxime Grousset assure en séries du 100 mètres nage libre. Deuxième à la touche, il sera très bien placé en demi-finale ce soir, et peut donc renfiler son peignoir pour se préparer au mieux.

11h47 : Emmanuel Macron, pendant ce temps-là, préfère suivre les publications X d’Antoine Griezmann pour connaître les médailles françaises que le super live de SoFoot.com.

11h43 : Après deux lourdes défaites face à l’Allemagne et les Pays-Bas, match épique entre la France et l’Espagne en hockey sur gazon. La France menait 2-0, puis 2-2, 3-2 pour les Bleus avant l’égalisation espagnole. Dingue. Branchez-vous sur ce sport, car il faudra attendre longtemps pour que la France batte l’Espagne au football, où même les U19 se cassent les dents.

11h35 : Oh la grosse surprise en aviron ! Les Français, champions olympiques en titre, Hugo Boucheron et Matthieu Androdias prennent la porte dès la demi-finale du deux de couples après une triste cinquième place…

11h31 : La galère, trois minutes de golden score, mais Clarisse Agbénénou réussit son entrée en lice en judo -63kg. La championne olympique en titre bat l’Israélienne Gili Sharir, 9e mondiale. Voir une Rennaise en huitièmes de finales, c’est rare.

11h18 : La journée commence fort pour Léon Marchand. Dans un quart dense, il termine deuxième derrière l’Italien Alberto Razzetti et se qualifie pour les demi-finales de 200 mètres papillon, à suivre ce soir à 20h42. Il signe le sixième temps alors que, dans les autres séries, le Hongrois Kristof Milak a impressionné avec le meilleur temps. À noter que dans deux heures, le Toulousain enfile de nouveau son maillot et son bonnet pour le quart du 200 brasse.

10h58 : Ça passe pour Toma Junior Popov, mais aussi pour le deux de couple français en aviron formé par Élodie Ravera-Scaramozzino (sans lien avec le défenseur central ?) et Emma Lunatti, qui se qualifie en finale. Qu’elles profitent du beau temps à Vaires-sur-Marnes, parce que ça ne devrait pas durer : Météo-France place la région parisienne en vigilance orange pour orages à partir de 18 heures.

🟠#VigilanceOrange #orages Ile-de-France, Loiret, Eure-et-Loir et Loir-et-Cher pour ce mardi à partir de 18h. Risque d'orages avec des pluies importantes et localement de la grêle et des rafales de vent. 45 départements en #VigilanceOrange #canicule https://t.co/SBcDaJ3wuk https://t.co/uSYRU0EwUx — Météo-France (@meteofrance) July 30, 2024

10h42 : Vous étiez quel terrain au badminton au collège ?

10h36 : On va être honnête, il est difficile de suivre le match de badminton entre le Français Toma Junior Popov et l’Américain Howard Shu, tout simplement parce que Brice Leverdez, ancien numéro un tricolore et aujourd’hui consultant pour France Télévision, est le sosie vocal de Benjamin Nivet. Ça nous rappelle les Multi Ligue 1 de dimanche à 15 heures et ça peut inciter le service public à se positionner sur les droits TV du championnat.

10h27 : Si le triathlon a été reporté à mercredi en raison de la qualité de la Seine, on peut quand même se réjouir de la beauté des eaux françaises du côté de Tahiti. Le Brésilien Gabriel Medina en a profité pour offrir une photo déjà légendaire.

10h20 : Côté sports co, belle journée à venir avec le début du basket 3×3, le dernier carré du rugby à 7 féminin, malheureusement sans les Bleues, ainsi qu’une double confrontation France-Japon en water-polo (15h) puis en basket (17h15). Les Bleuets de Thierry Henry affrontent la Nouvelle-Zélande (19h), quand la Team Yavbou d’Earvin Ngapeth jouera face au Canada (21h30).

10h15 : On se calme cinq minutes et on se fait un point programme afin de planifier l’ensemble de votre journée. Le principal événement de la journée se passe en judo avec l’espoir de doublé olympique pour notre Clarisse Agbégnénou nationale. Côté superstar, on retrouve Léon Marchand qui va tenter de se qualifier pour la finale de 200 mètres papillon (11h, puis 21h en cas de demi-finale), puis de 200 mètres brasse (13h). Les escrimeuses françaises tenteront de décrocher une nouvelle breloque dans l’épreuve d’épée par équipe.

10h08 : Ça commence très fort d’entrée sur le tatami avec la victoire d’Alpha Oumar Djalo face à l’Égyptien Abdelrahman Abdelghany pour lancer sa compétition en moins de 81 kg. De quoi parfaitement chauffer à blanc l’arena Champs-de-Mars.

10h00 : Salut à tous les Olympix, j’espère que vous êtes en forme ! Après la journée de lundi riche en médailles et en émotions, la délégation française est prête à nous faire de nouveau vibrer comme jamais. Alors, on s’installe confortablement, prêt à partir à tout moment sur les pistes du Grand Palais ou dans les bassins de la Défense Arena.

Le grand business des faux maillots